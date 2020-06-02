Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni dönemde de AB ülkelerinden çok turist kabul edeceklerini aktaran Kavaloğlu "AB birinci planda kendi içerisinde turizm hareketi başlatmaya niyetlendi ama Almanya'da bizi tercih eden, Türkiye'yi ve Antalya'yı çok seven insanlar var. En başta gurbetçilerimiz var. Onların da tepkisiyle Antalyasız ve Türkiyesiz bir turizm artık dünyada olamaz. Yurt dışından misafirlerimiz, temmuz ve ağustosa yaptırdıkları rezervasyonları iptal ettirmediler. Türkiye'yi onlar da izliyor. Türkiye, küresel salgın dönemini sağlık altyapısıyla çok iyi atlatınca rezervasyon iptalleri durdu. Avrupa pazarından temmuz ve ağustosta ciddi anlamda rezervasyonlarımız var" dedi.

Eylül-ekim dönemi ve 2021'in kış dönemine yönelik de rezervasyonları kabul ettiklerine dikkati çeken Kavaloğlu, her hizmetin şeffaf sunulacağını söyledi. Birlik ve beraberlik içinde olunduğu sürece güzel günlerin yakın olduğunu dile getiren Kavaloğlu, turizmi Türkiye'nin yine yıldız sektörü yapmaya çalışacaklarını sözlerine ekledi.