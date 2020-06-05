Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KOBİ çalışanlarının yarısından fazlasının oltalama saldırılarına düştüğünü belirten Bitdefender Türkiye Genel Müdürü Barbaros Akkoyunlu’ya göre, kimlik avı sahtekârlığına karşı KOBİ’lerdeki çalışanların bilinçlenmesi ve şirketlerin sağlam siber güvenlik çözümlerine sahip olması gerekiyor. Yapılan ankete göre ABD’li KOBİ yöneticilerinin yüzde 58'i, şüpheli e-Postaların geçen seneden beri ciddi derecede arttığını belirtirken üçte birinden fazlası, ödeme isteyen üst düzey bir yönetici veya satıcı gibi davranan birinden e-Posta aldıklarını aktarıyor. Barbaros Akkoyunlu, hacker’ların attığı oltaya KOBİ çalışanlarının yarısının düştüğünü ve şirketlerinin hesaplarındaki parayı transfer ettiğini vurguluyor. Çalışanların yaklaşık olarak yüzde 37’si şirket hesabından hacker’ların hesabına 50 bin ila 100 bin dolar aktarırken yüzde 11’i de yaklaşık 10 bin dolar aktardığını raporluyor.