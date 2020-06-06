Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TKampanya kapsamında daire almak isteyenler, ödemeye başlamadan projede hayatına başlamış olacak. Taksit ödemeleri iki yıl ötelenen ve üçüncü yıldan itibaren başlayacak olan kampanyada, önce yüzde 10 indirim uygulanacak. Konut kredisi kullanımlarında yasal zorunluluk olan yüzde 20 peşinatın ise yüzde 5’i ödenerek daire sahibi olunacak. Geriye kalan yüzde 15’i, 24 ay sonra ara ödeme olarak yapılacak. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, “Üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Kampanya hem konut ihtiyacı olanların talebini hem de tasarruflarını riskli yatırım araçlarda değerlendirmek istemeyen yatırımcıları hedefliyor. Hatta çok az birikimi olanlara, uzun vadeli tasarruf imkanı sunuyor. Evin salonunda çift açılır doğrama ile ayrılan yemek odası, Evora Denizli ile yeniden hayat buluyor” dedi. Kampanya, toplam 1556 bağımsız bölümden oluşan birinci ve ikinci etap daireler için geçerli olacak. 1+1'den 5+1'e kadar daire seçeneklerinin yer aldığı proje, geniş balkon konseptiyle öne çıkıyor.

TAHİNCİOĞLU İKİ PROJEYLE YER ALDI

Tahincioğlu, Emlak Konut GYO’nun “Hayallerini Erteleme Türkiye” kampanyasına iki projesi ile katılıyor. Nidapark Küçükyalı ve Nidapark İstinye projelerinden ev sahibi olmak isteyenler, ödemelerine üçüncü yıl başlayabilecek, yüzde 5 peşinat ve yüzde 10 indirim imkânından faydalanabilecek. Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, “Gayrimenkul sektörünün hızla toparlanacağını düşünüyoruz” dedi.