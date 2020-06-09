Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan, Emlak Konut GYO ile süren uygun vade ve faiz oranlarıyla konut edindirme kampanyası genişliyor. Hafta sonu Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’la görüşen Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) temsilcileri; Emlak Konut’un 26 projesinde bulunan 10 bin konut için geçen hafta başlattığı tarihî kampanyaya dâhil olmak istediklerini ilettiler. Kampanya kamsamında yer alan firmalardan konut alanlara yüzde 10 indirim uygulanıyor. Yüzde 5 peşinatın bulunduğu kampanyada, ödemeler ise iki sene sonra başlıyor. Bir hafta önce başlayan Emlak Konut GYO kampanyasında 3 bin konut satıldığını, 3,5 milyar TL ciro elde edildiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, gayrimenkul sektörünün temsilcileriyle yaptığı görüşmeye ilişkin “GYODER, KONUTDER ve İNDER temsilcileri oradalardı. Genel çerçevede görüştük, problemlerini dinledik. Kampanyaya dâhil olmak istiyorlar. İsteyen istediği gibi dâhil olabilir” dedi. Emlak Konut GYO kampanyasının bütün sektöre yayılmasını istediklerini, diğer firmaların da arka arkaya kampanyaya dâhil olacaklarını belirten Kurum “Buna engel bir durum yok. Bütün sektöre yayıldığı zaman, ciddi talebin de olduğunu, hem sektöre hem de istihdama katkı sağlayacağını ifade ettik” diye konuştu.

KOMİSYON KURULDU

Sektörün diğer paydaşlarının kampanyaya dahil olmasının müteahhitlerin eski güvenlerinin yerine gelmesi açısından önemli olduğuna işaret eden Bakan Kurum, şöyle devam etti: Biraz yorulmuş ürkmüş bir pozisyondalar, onları cesaretlendirdik. Şu süreç devam ettiğinde hızlı bir şekilde müteahhitlerin yeni projelere gireceğini düşünüyorum. Müteahhitler de piyasanın hareketlenmesini bekliyor. Bütün dünya ve ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Güven aşıladık. Onlara bir komisyon kurduk. Bu ve bundan sonraki döneme ilişkin talepleri, ihtiyaçları neyse Bakan Yardımcımız başkanlığındaki komisyona iletecekler. Komisyonda sektör temsilcileri, bakanlık temsilcileri yer alacak. Tüketici kanunuyla ilgili, bankalarla ilgili talepleri var. Hem vatandaş tarafını hem yüklenici tarafını düşünmek durumundayız. Onu da anlattık kendilerine. Öyle bakıp çalışmaları yapacaklar. Biz de bunun takipçisi olacağız.

Konutta tarihî iki kampanya



Farklı projelere girin

Bakan Murat Kurum, sektör temsilcilerine projelerde yerli-millî malzeme kullanılması gerektiğini, farklı projelere de girmeleri gerektiğini söylediklerini ifade ederek, otopark ihtiyacıyla alakalı çok güzel bir projeyi lansmanla büyüteceklerini, sektörden pandemi dönemiyle ortaya çıkan ‘kargo odası’ gibi tekliflerin geldiğini kaydetti. Kurum “İlçelerimizin ihtiyaç duyduğu otoparkları belediyelerimizle birlikte gidip orada katlı otopark şekliyle belli alanlarda yapacağız. Bunlar özel otopark mantığında halkın ihtiyaçlarını giderecek otoparklar olacak. Bunun dışında yaşlı nüfusun arttığını, yaşlı nüfusa ilişkin bakım evlerine ihtiyacın arttığını, bu projeleri yapmaları gerektiğini söyledik” şeklinde konuştu.