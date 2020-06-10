Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Kamu bankaları öncülüğünde başlayan ardından Emlak Konut GYO ile süren uygun vade ve faiz oranlarıyla konut edindirme kampanyaları gayrimenkul sektöründe toparlanmayı hızlandırdı. Emlak Konut kampanyasıyla bir haftada 3,5 milyar TL değerinde üç bin konut satılırken stokların erimesiyle yeni projeler de konuşulmaya başladı. Gayrimenkul sektöründe sonbaharda bekledikleri toparlanmanın kampanyaların etkisiyle hazirana çekildiğini belirten Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, pandemi sebebiyle Ege Yapı’nın devam eden faaliyetlerinde yavaşlama olmadığını, 2020 yılı için planladıkları, ruhsat aşamasındaki Çekmeköy ve Hasköy Projelerine yılın son çeyreğinde başlayacaklarını ifade etti. Kâğıthane ve Maslak’taki iki projenin teslimlerine yakın zamanda başlayacaklarını dile getiren Kabadayı, şöyle devam etti: Planladığımız yaklaşık 2,5 milyar TL’lik yatırım hamlesi içinde yer alan Kâğıthane’deki Kordon İstanbul, Yedikule’deki Cer İstanbul ve Çekmeköy’deki ÇamlıYaka Konaklarının inşası ve satışları devam ediyor. 2020 yılının son çeyreğinde ise yine daha önce kamuoyuyla paylaştığımız yatırım zincirinin halkaları Çekmeköy ve Hasköy’de toplam 210 milyon TL değerinde iki yeni projeye başlamayı hedefliyoruz. Çekmeköy’de hayata geçireceğimiz ikinci projemiz yatay mimari konutlardan meydana gelirken, Hasköy’de ise otel, konut ve ticari ünitelerin yer alacağı karma bir projeyi inşa edeceğiz.

STOKLAR %25-30 ERİR

Salgında bütün sektörlerde olduğu üzere gayrimenkul sektöründe de yavaşlama gözlendiğine dikkat çeken İnanç Kabadayı, normalleşme çalışmaları kapsamında açıklanan en düşük oran ve en uzun vadeleri içeren kredi destek paketiyle sektörün ivme kazanacağını söyledi. Ege Yapı olarak Hayallerini Erteleme Türkiye Kampanyası’na dâhil olduklarını vurgulayan Kabadayı “Emlak Konut GYO ile ortak olduğumuz Cer İstanbul’da yüzde 5 peşinat, yüzde 10 indirim ve üçüncü yılda ödeme imkânlarıyla destek veriyoruz. Bunun yanı sıra, kendi geliştirdiğimiz Kordon İstanbul ve Çamlıyaka Konakları projelerinde yeni ve çok cazip bir kampanyaya başlayarak yüzde 20 indirim ve iki yıl peşinat ödemesiz olarak ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz. Böyle fırsat bir daha gelmez” dedi. Yeni ruhsatların azaldığını, yılın ikinci yarısında stoklarda ciddi erime olacağına işaret eden Kabadayı “Stoklarımızın kampanyalarla yüzde 25-30 eriyeceğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu. Kabadayı, yılın ikinci yarısında yabancı yatırımcının da Türkiye’ye ilgisinin artacağını ifade etti.

FRANSIZ BALKON TÜRK TİPİ BALKONA DÖNDÜ

Salgınla birlikte, bir dönem çok popüler olan Fransız balkonunun yerine geniş Türk tipi balkonların tercih edildiğine değinen Kabadayı “Korona öncesi yatay mimari ve bahçeli eve talep başlamıştı, şimdi daha da arttı. Bunun yanında fiziki mesafe ve binalara temassız giriş bu süreçte konut projelerinde öne çıkacak” dedi. Kabadayı, bahçeli konuta talep sebebiyle Çekmeköy’deki yeni projenin başlama tarihini öne çektiklerini ifade etti.

ZAM YAPANIN ELİNDE PATLAYACAK!

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası satılık dairelere ilgi yüzde 50 artarken başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kredilerin düşmesi sonrası satılık konuta ilginin yüzde 50'ye varan oranda arttığını, özellikle orta gelir grubunun ciddi konut talebi bulunduğunu söyledi. Bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması yüzünden ev almak isteyenlerin hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Aşa, şöyle devam etti: Ayrıca düşük faizli ve 180 ay vadeli krediyi duyanlar, ev almak için satılık konutları doldurup taşırdı. Fakat talep edenlerin önemli bir bölümünde yeterli peşinatın olmadığını da görüyoruz. Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması sebebiyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10'da kaldı.

KÖPÜK GİDECEK

Şu anda piyasada bir köpük olduğunu ifade eden Aşa, bu yangının söneceğini, köpüğün gideceğini, haksız zam yapanların konutlarını istedikleri fiyatlara satamayacağını söyledi. Kamu bankalarından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde,yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74 olacağı belirtilmişti. Kredi taleplerinin kabulüne 2 Haziran'da başlanmıştı.

BEYLİKDÜZÜ ESENYURT'TA FİYATLAR YÜZDE 7-10 ARTTI

EVA Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, konutta yüzde 10 ila 25’lik bir fiyat artışı yaşanacağını öngörerek “Özellikle yabancıların alım yaptığı Beylikdüzü, Esenyurt, Bahçeşehir civarında fiyatlarda gerileme yok, yer yer yüzde 7-10 artış görüyoruz. Bağdat Caddesi ve civarından satışlarda hız var ama fiyat artışı henüz rakam söylenecek seviyede değil” dedi.