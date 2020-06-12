Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evora İzmir projesiyle İzmir Alsancak’ta ev sahibi olmak isteyenlere kampanya kapsamında yüzde 10 indirim sunulacak. Yüzde 5 peşinatın olduğu projede taksit ödemeleri üçüncü yıldan itibaren başlayacak. 180 aya varan vadenin sunulduğu kampanyada peşinatın yüzde 15’lik kısmı ise 24’üncü ayda ara ödeme olarak yapılacak. Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım “Pandemi süreciyle ön plana çıkan geniş daire konsepti Evora İzmir’de de kendini gösterecek. Proje kapsamındaki büyük daire sayısı, projenin yüzde 40 civarında olacak. Giriş çıkışları tamamen bağımsız olarak tasarlanan ve 1+1 ve 2+1 dairelerden oluşan bloklar, projedeki otel, kültür ve sanat yerleşkesinin hemen yanı başında yer alacak” dedi. Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal Bekin de, şunları ifade etti: Teknik Yapı-Halk GYO Adi Ortaklığı ile Alsancak’ta hayata geçecek Evora İzmir projemiz ile ‘Hayallerini Erteleme Türkiye’ kampanyasının parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.