Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye mobilya sektörü, Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinin çözümünü dijitalleşmede görüyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından hazırlanan sektörel etki araştırmasına katılan markaların yüzde 43’ü satış, yüzde 40’ı ise pazarlama süreçlerinde dijitalleşmeye gidilmesinin son derece önemli olacağını düşünürken satış ve pazarlama tarafında dijital altyapı çalışmalarına başladığını söyleyenlerin toplam oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Pandemi krizi ile başa çıkmak için katılımcıların yüzde 35’i pazarlama faaliyetlerine ağırlık verdi, yüzde 20’si banka kredilerini yeniden yapılandırdı, yüzde 20’si ise istihdamda geçici olarak kısıtlamaya gitti. Bütün bu stratejileri kullananların oranı ise yüzde 10 olarak gerçekleşti. Katılımcıların yüzde 58’i kısa çalışma ödeneğinden faydalandığını, yüzde 35’i KGF desteklerini kullandığını, yüzde 5’i de bütün desteklere başvurduğunu söyledi. Salgının etkisinin 6-12 ay devam edeceğini düşünenlerin oranı yüzde 50 olurken, bir iki yıl devam edeceğini düşünenler yüzde 25’te kaldı. Katılımcıların yüzde 20’si ise dört-altı ay gibi kısa bir dönem içinde sürecin olumluya döneceğini aktardı.

İKİNCİ YARI HAREKETLİ GEÇECEK

Araştırmadaki her bir sorunun çıktısının bundan sonraki stratejileri belirlemede etkili olacağını kaydeden MOSFED Başkanı Ahmet Güleç, 15 bini ihracatçı olmak üzere 36 bin mobilya üreticisinin toplam 250 bin kişiyi istihdam ettiğini, Türkiye’nin ham madde konusunda dışarıya bağımlılığı bulunmayan millî sektörlerinden biri olduklarını söyledi. “Covid-19 global krizi 2023 stratejimiz olan dünyanın beşinci büyük ihracatçısı olma hedefinden bizi vazgeçirmiş değil. Bunu başarmanın yeni yollarını ve stratejilerini oluşturuyoruz” diyen Güleç, ticaret yollarını değiştiren salgından sektör adına bir başarı hikâyesi çıkarmak için yeni tanıtım ve pazarlama kanalları üzerine çalıştıklarını söyledi. Güleç, şunları kaydetti: Sektör olarak dijital satış, e-b2b görüşmelerine imkân tanıyan platformlar, ülke ticaret heyetlerinin sanal olarak gerçekleşmesine izin veren online yapılar konusunda çalışmalarımız bütün hızıyla devam ediyor. Haziran itibariyle başlayan normalleşme ve mobilya almak isteyenleri finansal açıdan destekleyecek kredi paketleri hane halkının ertelediği ihtiyaçlarını hızla hayata geçirmesine neden olacak. Bu anlamıyla mobilyada ikinci yarı dönemde daha hareketli bir süreç bekliyoruz.