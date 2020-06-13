Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda, bir önceki aya göre yüzde 21 geriledi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar yüzde 31,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,1 düştü. Mart ayında salgının ilk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tüketiciler aşırı alışveriş yapmıştı. Nisan ayında da stokların yeterli olduğu anlaşıldı ve alışverişler normal seyrine dönmeye başlayınca, satış hacmi geriledi.