Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda, bir önceki aya göre yüzde 21 geriledi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar yüzde 31,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,1 düştü. Mart ayında salgının ilk belirtilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte, tüketiciler aşırı alışveriş yapmıştı. Nisan ayında da stokların yeterli olduğu anlaşıldı ve alışverişler normal seyrine dönmeye başlayınca, satış hacmi geriledi.
Önce aşırı aldık sonra fren yaptık
13.06.2020 - 05:20 | Son Güncelleme: 13.06.2020 - 05:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin perakende satış endekslerini açıkladı.
Etiketler : perakende,
710648 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/710648.aspx
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