Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, normalleşme ile birlikte iş dünyası ve çalışanların dikkatle beklediği yeni dönem hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, İstikrar Kalkanı Paketi ile birçok tedbiri devreye aldıklarını belirterek, "Kısa Çalışma Ödeneği’ne başvuranların sayısı, 3,5 milyona yaklaştı. Bu kişilere İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödenen tutar 10,5 milyar TL'ye ulaştı" dedi. 1 Haziran'dan itibaren normalleşme sürecinin başladığını belirten Bakan Selçuk "Bunu hızlandıracak adımlarımız olacak. Bunlardan bir tanesi, normalleşme desteği... Adı da böyle olacak. Kısa çalışma, işin tamamen veya kısmen durdurulmasını içeriyor. Normalleşme sürecinde iş yerleri açıldığı için, bunu devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Dolayısıyla kısa çalışmaya başvurmuş olanlara normalleşme desteği sağlayarak, iş yerlerimizin daha çabuk ekonomik hayata katılmalarını ve vatandaşlarımızın çalışma hayatına geri dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz. Böylece kısa çalışma sürecinden çıkıp normalleşme sürecini başlatmış olacağız" dedi.

PAKETTE NELER OLACAK?

Bakan Selçuk'un, normalleşme desteği paketinin içeriğine ilişkin verdiği bilgilere göre;

¥ Kısa çalışmaya başvurmuş ya da ücretsiz izin desteği almış çalışanların normal çalışma sürelerine geçebilmesi için,

¥ Ocak 2019-Nisan 2020 arasında bir şekilde işinden ayrılmış, işini kaybetmiş olan çalışanların tekrar işe dönmesi için,

¥ Kayıt dışı istihdamı kazanmak için, işverenlere prim desteği sunulacak.

¥ Ekstra işe alım yapan işverene de "İlave İstihdam Desteği" adı altında destek verilecek.

¥ İşsizlerden üç ay içinde çalışmaya geri dönenlerin, bu üç aylık süreçte kayıp sigortaları da devlet tarafından ödenecek.

PRİMLER NE KADAR?

Bu yıl brüt 2 bin 943 lira olan asgari ücrette; 412 lira SGK primi, 154 lira gelir vergisi, 22 lira damga vergisi ve 29 lira işsizlik sigortası işçi payı kesintileri bulunuyor. İşveren maliyeti içinde ayrıca, 456 lira SGK işveren primi ve 58 lira işsizlik sigortası işveren primi de yer alıyor.

İŞTEN ÇIKARMA SINIRLAMALARI DEVAM EDECEK

Pandemi tedbirleri çerçevesinde işçi çıkarma yasağıyla birlikte "nakdî ücretsiz izin desteği" alan çalışan sayısı, 1 milyon 358 bin kişiyi buldu. Bu kişilere 1,7 milyar TL ödeme yapıldı. Fesih sınırlamasıyla vatandaşların işlerini kaybetmelerini engellediklerini ve aynı zamanda işverenin maliyetlerini azalttıklarını vurgulayan Bakan Selçuk "Çalışanımızı korumak için önemli bir unsurdu. İnşallah istihdamımızı korumak için bunu bir süre daha uzatmayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

YARI ZAMANLI ÇALIŞMALAR YAYGINLAŞACAK

Bakan Selçuk, Avrupa'da bazı ülkelerde kısmi çalışanların oranının yüzde 50'yi bulduğunu, Türkiye'de yüzde 9-10 arasında kaldığını söyledi. Birçok kesimden part-time çalışmanın etkinleştirilmesine yönelik büyük talep aldıklarını kaydeden Selçuk "Bunu ne kadar fazla teşvik edebilirsek, o kadar işsizliği azaltabileceğiz ve iş-aile hayatı uyumunu sağlayabileceğiz. Daha az saat çalışmak isteyenler var, bunu da yeni dönemde yaygınlaştıracağız. Mevzuat da buna uygun" dedi.

'KIDEM'DE ÖNCEKİ HAKLAR KORUNACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, son günlerde gündeme gelen Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, Türkiye'de nüfusun yaşlanmakta olduğunu, önlerinde 2045'e kadar önemli bir demografik fırsat penceresi bulunduğunu, bu tarihten sonra yaşlı nüfusun genç nüfustan fazlalaşmaya başlayacağını söyledi. Dolayısıyla bunları değerlendirmek durumunda olduklarını belirten Bakan Selçuk "Müzakerelerimiz devam etmekte. Masada her daim birden çok model oluyor ve bunları konuşmaktayız. Buradaki temel hedefimiz, çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak. Kıdem tazminatında, bugüne kadarki kazanılmış haklar korunacak. 30 güne karşı gelen yüzde 8,33 oranımız var, bu korunacak. Bu, karma bir emeklilik sistemi. Gönüllü ve ihtiyari seçilecek olan kısmı da olacak. Netleştikten sonra detaylıca açıklarız" diye konuştu.