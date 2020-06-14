Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Koronavirüsle birlikte konut sektöründe oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Yeni projelerde balkonlu ve teraslı yapılar ön plana çıkarken evden çalışanlar için de özel odalar yapılıyor. Yeni dönemde uzaktan çalışmanın kalıcı hâle geleceğini, bunun da ofislere duyulan ihtiyacı azalacağını belirten Tempo’nun Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemal Akar "Bu süreçte insanların işlerini uzaktan çalışma yöntemi ile sürdürebileceklerini deneyimledik. Pandemi sonrasında da uzaktan çalışma ile ofisten çalışmanın karma modelinin işletileceğini öngörüyoruz. Üstelik plaza binalarını işletmenin ciddi bir maliyeti var" dedi.

ÇEVRECİ BİNALAR GELİYOR

Son 40-50 yıldır şehirlerdeki arsa fiyatlarının çok yükseldiğine dikkat çeken Akar, bunun da konut fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Y ve Z jenerasyonunun kazandıkları parayı eve yatırmak istemediğini dile getiren Akar şunları kaydetti: Gelecekte yeni konseptler göreceğiz. Amerika’da birçok teknolojik mobilya üretimi girişimleri var. Mesela; 40 metrekarelik bir ev için kübik formda bir uzaktan kumandalı bir mobilya çözümü var. Kumandaya basınca bir anda yatak çıkıyor. Tekrar basınca yemek masası oluyor. Bu mobilya tipi çözümler, para biriktirmeye imkân sağlıyor. Bu da gayrimenkul sektörünü etkileyecektir." Plazaların metan gazı salnımında ilk sırada yer aldığına değinen Akar, çevreci binalarla ofis metrekarelerinin de üçte birine düşeceğini bildirdi.

EVLERE MOBİL OFİS

Akar, evden çalışanlar için TempOda adında mobil ofis uygulamasını hayata geçirdiklerini belirterek "TempOda, çağrı merkezleri, finans ve kamu kurumları, telekomünikasyon şirketleri gibi birçok farklı sektörden kurumun, çalışanlarına sağlayabileceği alternatif bir ofis dışı/uzaktan çalışma sistemi. Şifreli giriş kapısı, panik butonu ve “one vision” cam gibi güvenlik özelliklerinin yanı sıra; ses geçirmez, kamerayla izlenebilen, havalandırma sistemi düzenlenmiş, 1,26 cm x 1,26 cm boyutlarında bir kabin çözümü. TempOda, hazırda evden çalışmaya geçen ve yeni normalde de evden çalışmaya devam edecek herkes tarafından büyük ilgi görüyor. Çağrı merkezi müşteri temsilcileri, yazılım geliştiriciler, Gamer’lar, YouTuber’lar gibi kurumsal ve bireysel kullanım için ofis standartlarında şahsi bir alan oluşturuyor. TempOda’nın yeni konut projelerinde güvenli ve konforlu bir çalışma ortamı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

TAM KADRO EVDEN ÇALIŞIYORUZ

Mart ayında görülen ilk korona vakasının ardından hızlı bir şekilde evden çalışmaya geçtiklerini anlatan Akar "İstanbul, Şanlıurfa, Batman ve Afyonkarahisar’daki çalışanlarımızın yüzde 50’sini ilk hafta, yüzde 85’ini ikinci hafta evlere taşıdık. Üçüncü hafta sonunda, 3.500 Tempo çalışanı evden çalışma sistemine geçti. Kısa sürede yönetim ve IT ekiplerimizin ve tabii ki çalışanlarımızın üstün gayretiyle bütün çağrı merkezi operasyonlarımız çalışabilir hâle geldi. İnternet erişimi olmayan 1.200 çalışanımızın evine ise karasal ve mobil internet erişimi sağladık. Pandemi ile birlikte birçok şirket de operasyonlarını “evden çalışma” modeline geçirebilmek için büyük çaba içerisine girdi. Evden çalışma modeli, çalışanların güvenliği açısından önemli olmasının yanı sıra; sektördeki ulaştırma ve ofis gibi maliyetleri azaltarak, çalışanların verimliliğini de artırıyor" diye konuştu.