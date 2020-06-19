Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TCMB verilerine göre 12 Haziran haftasında altın rezervlerinin parasal değeri, yıl başına göre yüzde 49,9 artışla, 37 milyar 579 milyon dolar oldu. Bu arada TCMB'nin toplam rezervleri, geçen hafta 842 milyon dolar artarak, 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da, 12 Haziran ile biten haftada 46 milyar 888 milyon TL arttı ve 3 trilyon 102 milyarı buldu. TL cinsi mevduat yüzde 3,3, yabancı para mevduatı yüzde 0,6 yükseldi.