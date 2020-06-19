TCMB verilerine göre 12 Haziran haftasında altın rezervlerinin parasal değeri, yıl başına göre yüzde 49,9 artışla, 37 milyar 579 milyon dolar oldu. Bu arada TCMB'nin toplam rezervleri, geçen hafta 842 milyon dolar artarak, 93 milyar 62 milyon dolara yükseldi. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da, 12 Haziran ile biten haftada 46 milyar 888 milyon TL arttı ve 3 trilyon 102 milyarı buldu. TL cinsi mevduat yüzde 3,3, yabancı para mevduatı yüzde 0,6 yükseldi.
Merkez'in altın rezervi altı ayda yüzde 50 yükseldi
19.06.2020 - 03:34 | Son Güncelleme: 19.06.2020 - 03:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Merkez Bankasının altın rezervlerinin değeri, istikrarlı şekilde yükselmeye devam ediyor.
Etiketler : merkez bankası,altın rezervi,
711987 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/711987.aspx
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