Ons ve gram, 3 ABD verisiyle tuş oldu!

Altında son dakika! Hafta başında 2450 dolarla rekor kıran ve ardından düşüşe geçen ons altın, bugün de %1,40 değer kaybıyla 2345 dolara geriledi. Gram altın da %1,70 düşüşle 2430 TL’yi gördü. ABD’de işsizlik maaşı başvurularının beklenti altında kalması, İmalat ve Hizmet Satın Alma Müdürleri Endekslerinin ise beklentileri aşması; enflasyonist baskıların devamına işaret etti. FED’in faiz indirimini desteklemeyen bu veriler, altında düşüşü hızlandırdı.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Hafta başında tüm zamanların rekorunu kıran ve 2450 doları gören ons altın, üç gündür düşüş trendinde hareket ediyor. Bugün düşüş daha derinleşti ve ons altın 2345 dolara kadar geriledi. Günlük değer kaybı %1,40 olarak gerçekleşirken; hafta başındaki zirveden itibaren düşüş, %4,45 gibi yüksek seviyeye ulaştı.

23 MAYIS GRAM ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada işlem gören gram altın fiyatı da bugün %1,70 gerileyerek 2430 TL’ye düştü. Hafta başında 2536 TL ile rekor kıran gram altında zirveden düşüş, %4,36’yı buldu.

Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2442-2482 TL alım ve satım aralığına geriledi. Çeyrek altın ise akşam saatlerinde 4 bin 37 TL'den satılıyor.

ALTIN NEDEN GERİLİYOR

Bugün ABD’den gelen 3 veri altında düşüşe sebep oldu.

-Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 220 bin kişi beklenirken, 215 bin olarak açıklandı. İstihdam piyasasında ciddi bir bozulma yaşanmadı.

-Mayıs ayına dair Hizmet Satın Alma Müdürleri Endeksi 51,2 beklenirken, 54,8 oldu.

-Mayıs ayına dair İmalat Satın Alma Müdürleri Endeksi de 50,0 beklenirken, 50,9 şeklinde geldi.

Açıklanan her 3 veri de ekonomide canlılığa işaret ederek, FED’in faiz indirimi sürecini desteklemedi.

TAHVİL FAİZLERİ YÜKSELDİ

ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 4,40’tan yüzde 4,50’ye yükseldi. Dün 4,85 seviyesinde bulunan 2 yıllık gösterge faiz de bugün 4,95’e kadar çıktı. Dolarda yaşanan bu güçlenme, altın fiyatlarını baskıladı.

Analistler, altın fiyatlarında gözlemlenen bu tarz gerilemelerin, orta ve uzun vadede düşünen yatırımcılar için kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini belirtiyor.