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Haberler > Ekonomi > Altında düşüş hızlandı, borsada yükseliş durdu! FED tutanakları bekleniyor

Altında düşüş hızlandı, borsada yükseliş durdu! FED tutanakları bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Altında düşüş hızlandı, borsada yükseliş durdu! FED tutanakları bekleniyor
Altın Fiyatları, Fed Tutanakları, Borsa İstanbul, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Bu akşam açıklanacak FED tutanakları öncesinde ons altın, yüzde 1,2 değer kaybı yaşadı ve 2390 dolara geriledi. Gram altın ise yüzde 1,7 düşüşle 2470 TL’yi gördü. Borsa; dünkü kapanışa yakın seviyelerden günü tamamlayarak, son günlerdeki yükseliş ivmesini devam ettiremedi. Analistler; borsada soluklanmanın normal karşılanması gerektiğini, altındaki düşüşlerin ise kademeli alım fırsatı olabileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Piyasalarda hafta ortası işlemler geride kalırken; bu akşam açıklanacak FED tutanakları öncesinde altın fiyatlarında bir miktar zayıflama yaşanıyor. Pazartesi günü 2450 dolarla zirve yapan ons altın; bugün akşam saatlerinde 2390 dolara kadar geriledi. Kritik 2400 doların altına gerileyen ons altında 2370 doların ana destek olarak takip edilmesi gerektiği ifade ediliyor.

FED tutanaklarında faiz indiriminin zamanlamasına dair ipuçlarının aranacağını belirten analistler; enflasyondaki katılığa işaret edebilecek “yarı şahin” tonajlı mesaj beklentisi sebebiyle altın fiyatlarında zayıflama yaşandığını belirtiyor.

GRAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Ons altındaki gerilemeye paralel olarak serbest piyasada işlem gören gram altın da 2470 TL’ye kadar geriledi. Hafta başında 2536 TL ile zirve yapan gram altın, rekor seviyeden yüzde 2,5 düşüş kaydetti. Kapalıçarşı’da gram fiyatı 2465 – 2510 TL alım ve satım aralığında seyrederken; çeyrek altın bugün yüzde 1 değer kaybı yaşadı ve 4 bin 75 TL’ye kadar çekildi. Kuyumcularda yarım altın ise akşam saatlerinde 8 bin 140 TL ve tam altın 16 bin 229 TL’den satılıyor.

BORSA YATAY SEYRETTİ

Bu arada günlerdir yükseliş trendinde hareket eden Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi; bugünkü işlemlerde 10.899 puandan günü tamamladı ve yüzde 0,04 gibi oldukça sınırlı bir yükseliş gerçekleştirdi. Endeks gün içinde tekrar 11.000 seviyesinin üzerini test etse de burada kalıcı olamadı. Banka hisselerinde sınırlı da olsa kâr satışları dikkat çekti.

BORSA VE ALTINDA BEKLENTİ

Analistler; borsada son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından bir miktar soluklanmanın normal karşılanması gerektiğini, 10.750-10.630 seviyesinin önemli bir destek bandı olarak izlenmesi gerektiğinin belirtiyor.

Altın fiyatlarında ise kısa vadeli düşüşlerin kademeli alım fırsatı olarak görülebileceği, ons altında özellikle 2370 doların aşağı yönlü kırılmaması gerektiği ifade ediliyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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