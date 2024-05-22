Yükseliş tahmini yüzde 11,80'e geriledi! Dolarda yıl sonu beklentisi gittikçe düşüyor

Dolarda son dakika! 22 Mayıs dolar fiyatı serbest piyasada 32,20 TL’den yeni güne başlıyor. TCMB’nin yarınki kararı öncesinde yabancı kurumlardan da kritik değerlendirmeler geliyor. Morgan Stanley doların yıl sonunda 36,00 TL olacağını öngördü. En düşük tahmin olarak öne çıkan bu öngörü gerçekleşirse, sadece %11,80’lik bir potansiyel öngörülüyor. TL mevduat ise aynı dönemde, yüzde 30’un da üzerinde ve dolardan daha fazla getiri vadediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Türk lirası ve döviz kurlarının seyri için önemli olan TCMB’nin faiz kararına bir gün kala, dolarda yatay görünüm devam ediyor. Her ne kadar politika faiz oranında artış beklenmese de TCMB’nin TL likidite bolluğuna ve zirveden dönme eğilimi gösteren mevduat faizlerine karşı bazı tedbirler alabileceği öngörülüyor.

Son günlerde TCMB’nin döviz rezervlerini artırarak piyasaya TL vermesi ve bu likiditenin de depo ihaleleri ile çekildiği görülse de; bazı bankaların özellikle ellerinde TL bulunduran mevduat sahiplerine daha düşük faiz oranları teklif etmeye başladığı yönünde sahadan haberler geliyor.

22 MAYIS DOLAR FİYATI KAÇ TL?

Serbest piyasada dolar dünkü kapanışına yakın seviyelerden, 32,20 TL’den yeni güne başlıyor. Döviz bürolarında ise işlemler 31,98 – 32,18 TL alım ve satım aralığında gerçekleşiyor. Euro’da ise işlemler 34,90 TL satış tarafında devam ediyor.

TCMB REZERVLERİ HIZLA POZİTİFE...

Bu arada 1 Nisan – 17 Mayıs tarihleri arasında TCMB’nin swap hariç net rezervlerinin, yaklaşık 51 milyar dolarlık toparlanma ile, hızla pozitif bölgeye doğru ilerleme süreci de devam ediyor. Yabancı yatırımcı girişine ek olarak yerli yatırımcıları da dövizlerini satmaya başlaması, TL’nin bu süreçte değerli kalmasını da beraberinde getiriyor.

TCMB tarafından uzun süredir verilen “değerli TL” mesajının yarınki Para Politikası Kurulu toplantısı metninde de öne çıkması beklenirken; Türkiye’yi yakından takip eden yabancı kurumlar da yıl sonu tahminlerini açıklamaya devam ediyor. Son olarak dün 3 yabancı kurumdan Türkiye değerlendirmesi geldi.

TÜRK TAHVİLLERİ CAZİP

Son dönemde Türk tahvillerine hızlı para girişi dikkat çekmiş, 10 Mayıs haftasında da 2,8 milyar dolar ile yakın geçmişin en büyük alımı gözlenmişti. İngiltere merkezli Barclays, Türk bankalarının tahvilleri için “ağırlık artırma” tavsiyesi verdi. Banka, gelişmekte olan piyasalar içinde şu anda en yüksek carry trade” getirisinin Türkiye’de olduğuna işaret etti.

MORGAN’DAN DOLAR TAHMİNİ

Morgan Stanley tarafından yayınlanan raporda; TCMB’nin parasal aktarım mekanizmasının çalışmasına büyük önem verdiğine dikkat çekilerek, yarınki PPK kararlarıyla, ek likidite önlemlerinin gelebileceği de aktarıldı. Türkiye’de yıllık enflasyonun bu yıl yüzde 43,40 gerçekleşebileceğini öngören Morgan Stanley; yıl sonu dolar/TL tahminini de 36,00 TL olarak açıkladı. Bu seviye, son dönemde yabancı kurumlar tarafından öne sürülen en düşük tahmin olarak da dikkat çekti.

TERSİNE DOLARİZASYON SÜRECEK, FAKAT…

Dün Bank of America tarafında da yapılan değerlendirmede; Türkiye’de dolarizasyonun tersine dönme eğiliminin yaz aylarını kapsayacak şekilde devam edebileceği ancak yüksek enflasyon ve sermaye girişlerinde yavaşlama riskine karış TL’de bir miktar değer kaybı yaşanabileceğini ve yıl sonunda doların 38,00 TL’yi bulabileceği öngörüsü paylaşıldı.

Tahminler, dolarda bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar yaşanabilecek muhtemel artışların yüzde 20’nin altında kalacağını ve aynı dönemde bugünkü oranlarla yüzde 30’un üzerinde getiri fırsatı sunan TL’nin, reel olarak değerli kalmaya devam edeceğini gösteriyor.