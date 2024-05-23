Bakan Şimşek iddialara sert çıktı: Hikaye üretiyorlar, bizim programımız carry trade'e dayanmaz

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Mayıs 2024 16:25 - Güncelleme: 23 Mayıs 2024 16:38 - Güncelleme:

Ayrıntılar, Haber, Gelişmeler, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Son dönemde ortaya atılan "carry trade" iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi.