Bakan Şimşek iddialara sert çıktı: Hikaye üretiyorlar, bizim programımız carry trade'e dayanmaz
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Son dönemde ortaya atılan "carry trade" iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Düzenleyen: Mesut Şahin - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi