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Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek iddialara sert çıktı: Hikaye üretiyorlar, bizim programımız carry trade'e dayanmaz

Bakan Şimşek iddialara sert çıktı: Hikaye üretiyorlar, bizim programımız carry trade'e dayanmaz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Şimşek iddialara sert çıktı: Hikaye üretiyorlar, bizim programımız carry trade&#039;e dayanmaz
Ayrıntılar, Haber, Gelişmeler, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomiye dair önemli mesajlar verdi. Son dönemde ortaya atılan "carry trade" iddialarıyla ilgili konuşan Bakan Şimşek, "Bu aralar yeni bir hikaye üretiyorlar, 'carry trade' diyorlar. Bizim programımız sırtını carry trade'e dayamaz. Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz." dedi. 

Ayrıntılar geliyor...

 

 

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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