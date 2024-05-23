Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Merkez Bankası rezervleri 4,7 milyar dolar daha arttı! Kasadaki miktar 140 milyar dolara dayandı

Merkez Bankası rezervleri 4,7 milyar dolar daha arttı! Kasadaki miktar 140 milyar dolara dayandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Merkez Bankası'nın toplam rezervlerindeki yükseliş devam ediyor. Rezervler 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 723 milyon dolar arttı. Böylece toplam rezervler 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 17 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 346 milyon dolar artışla 78 milyar 549 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 10 Mayıs'ta 74 milyar 203 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVLERİ 60,5 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ 

Bu dönemde altın rezervleri de 377 milyon dolar yükselişle 60 milyar 199 milyon dolardan, 60 milyar 576 milyon dolara çıktı.

TOPLAM REZERVLER 139 MİLYAR DOLARI AŞTI 

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 17 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 723 milyon dolar artarak 134 milyar 402 milyon dolardan, 139 milyar 125 milyon dolara çıktı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
Sokak hayvanlarına yönelik düzenleme yolda! AK Partili Yenişehirlioğlu: Meclis kapanmadan TBMM'ye sunacağızArda Turan, Süper Lig ekibinden istediği 2 futbolcuyu açıkladı 'Saklayacak değilim'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Faiz kararının ardından kritik adım! Merkez'den zorunlu karşılık ve döviz kredilerinde sınır kararı - EkonomiMerkez'den faiz kararı sonrası kritik adımlarGeliri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacaktı! İzmit Belediyesi'nin 12 dönüm alana diktiği çilekleri çaldılar - EkonomiBelediyenin ektiği tonlarca çileği çaldılarMerkez Bankası bir daha faiz artıracak mı? Karar metninde dikkat çeken ifade - EkonomiMerkez'in karar metninde dikkat çeken ifadeMerakla bekleniyordu! Merkez Bankası mayıs ayı faiz kararını açıkladı - EkonomiMerkez Bankası faiz kararını açıkladıYüzde 25 sınırı kalkıyor! 2 Temmuz itibarıyla kira zamları böyle hesaplanacak - EkonomiTemmuzda kira zamları böyle hesaplanacakDenizi kirleten 42 gemiye 91 milyon TL ceza - EkonomiDenizi kirleten 42 gemiye 91 milyon TL ceza
Sonraki Haber Yükleniyor...