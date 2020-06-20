Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, kuru incirde ihracat yüzde 5 artışla 210 milyon dolara yükseldi. En fazla ihracat 30 milyon dolarla Almanya’ya gerçekleşti. Bu dönemde Çin’e kuru incir ihracatı yüzde 85 artışla 5,5 milyon dolara çıktı. Malatya kayısısında da ihracat yüzde 1 artışla 235 milyon dolara çıktı. Kayısı ihracatında ilk sırada 32 milyon dolarla ABD yer alırken, çekirdeksiz kuru üzümde ihracat yatay seyrederek 421 milyon dolar olarak gerçekleşti. Üzüm ihracatında liderlik 121 milyon dolarla İngiltere’de kaldı.