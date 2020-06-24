Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kampanyadan toplam 19 bin 370 kişi yararlandı. Buların 17 bin 182'si, borcunu kapatarak tapusunu aldı. Geri kalanlar da, bir kısım ödeme yaparak kalan borçlarını yüzde 20 düşürdü. Vatandaşlar, toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borç ödedi. Tapu alanların yüzde 69 kişisel tasarruflar ile borcunu kapattı. Yüzde 31'i ise kredi kullandı. Bankaya başvurmadan işlem yapanlar, toplam 801 milyon liralık birikimlerini kullandı.