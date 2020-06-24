Kampanyadan toplam 19 bin 370 kişi yararlandı. Buların 17 bin 182'si, borcunu kapatarak tapusunu aldı. Geri kalanlar da, bir kısım ödeme yaparak kalan borçlarını yüzde 20 düşürdü. Vatandaşlar, toplam 1 milyar 165 milyon 274 bin liralık borç ödedi. Tapu alanların yüzde 69 kişisel tasarruflar ile borcunu kapattı. Yüzde 31'i ise kredi kullandı. Bankaya başvurmadan işlem yapanlar, toplam 801 milyon liralık birikimlerini kullandı.
Yüzde 20 indirim için 1,2 milyarı kullandık
24.06.2020 - 03:45 | Son Güncelleme: 24.06.2020 - 03:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ), tapusuna hemen sahip olmak veya kısmi ödemeyle borcunu azaltmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları için başlattığı yüzde 20 indirim kampanyası tamamlandı.
Etiketler : toki,toki indirim,
713175 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/713175.aspx
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