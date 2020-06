Türkiye Gazetesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 95 bin ihracatçının avantajlı faiz oranları da dâhil olmak üzere pek çok fayda içerecek şekilde finansmana erişebilmeleri için Türkiye İş Bankası ile bir protokol imzaladı. Protokol çerçevesinde ihracatçı firmalara, uygun şartlarla kredi ve ürünlerin yer aldığı, Türk Lirası ve yabancı para olmak üzere toplam 500 milyon dolarlık nakdî kredi paketi sunuluyor. Son iki yılda, bankacılık sektörünün ihracatçılara yönelik kredilerinde hem hacimsel hem de oransal artışlar gördüklerini belirten TİM Başkanı İsmail Gülle "2018 yılı nisan ayında bankaların ihracat kredileri 116 milyar TL seviyesindeyken geride bıraktığımız nisan ayında bu kredilerin değeri yüzde 69'luk artışla 196 milyar TL seviyesine ulaştı" dedi. Şoklara dayanıklı ve seri reflekslere sahip ihracatçıların kriz dönemlerinde attıkları yerinde adımlarla yaşanan her şoktan güçlenerek çıkmayı başardığını kaydeden Gülle, şöyle devam etti: Bankacılık sektörü de tıpkı ihracatçı firmalar gibi seri reflekslere ve her krizden güçlenerek çıkan bir yapıya sahip. Son iki yılda yaşanan kur saldırıları, ticaret savaşları ve koronavirüs pandemisi ile bu gerçek daha da gün yüzüne çıkmış durumda. İhracatta kırılan yeni rekorlar, Bankacılık sektöründe ise artan kredi hacimleri ve sağlıklı bilançolar bütün bu zorlu şartlara rağmen her iki alanda Türkiye'nin gücünü kanıtlıyor. Öyle ki, haziran ayının geride bıraktığımız ilk 23 gününde ihracatımız 9,1 milyar dolara ulaşarak geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 34,3 gibi kayda değer bir artış gerçekleştirdi. Haziran ayı sonunda ülkemize yakışır bir ihracat rakamı açıklayacağız. Yeni nesil ticaret diplomasisi faaliyetlerimizle 'dış ticaret fazlası veren Türkiye' hedefine her zamankinden daha büyük bir inançla odaklanmış durumdayız.



İŞ BANKASINDAN

500 milyon $ destek

∂ TİM ve İş Bankasının imzaladığı 500 milyon dolarlık paket çerçevesinde daha fazla sayıda ihracatçıya ulaşmak için her firma özelinde azami 150 bin dolar-avro veya 1 milyon TL tutarında kredi kullandırılıyor. TİM üyesi bütün ihracatçılara bir yıl vadeli dolar kredilerde yıllık yüzde 2,40, avro kredilerde yıllık yüzde 1,15, TL kredilerde yüzde 8,4 faiz oranıyla ‘İhracat Döviz Kredisi’ sunuluyor. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimci ihracatçıların kullanacakları kredilerde daha avantajlı şartlar oluşturulduğunu belirten TİM Başkanı Gülle “Kadın girişimci ihracatçılar kullanacakları kredilerde aynı azami limitlerle dolar cinsinden krediler için yüzde 2,25; avro cinsinden kredileri için ise yüzde 1 faiz oranlarına tabi olacaklar. Ayrıca kadın ve genç girişimcilerimiz için, 100 bin TL’ye, 500 bin avro-dolara kadar Eximbank kaynaklı ihracat kredisi sunulacak ve yabancı para cinsinden kredilerde 25 baz puan indirim uygulanacak. Paket ile sanal ve fiziki fuarlarda, 100 bin dolar-avroya kadar bir yıl vadeli ihracat taahhütlü spot döviz kredisinde faiz oranları dolar cinsinden krediler için yüzde 2,25; avro cinsinden krediler için yüzde 1 olacak. E-teminat mektubunda, ilk bir yıl için yüzde 0,9 gibi oldukça düşük bir komisyon tahsil edilecek. Protokol dâhilinde kredi kullanan firmalara emtia taşıma sigortasında yüzde 10 indirim, muhabir garantili ihracat faktoringinde avantajlı faiz oranları ve WORLDEF prime üyeliğinde yüzde 50 indirim gibi birçok diğer avantaj da yer alıyor” diye konuştu.



TİM ailesine özel kartlar

∂ Protokol kapsamında Maximiles TİM İhracatçı Kart ve Maximiles TİM İhracatçı Kart Premium kartları ihracatçıların kullanımına sunuluyor. TL/avro/dolar hesap özeti seçeneğini içeren kartlar ile ihracatçılar, yaptıkları alışverişlerden hem MaxiMil hem de MaxiPuan kazanacak.



‘Faiz oranları en düşük seviyede’

∂ Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, ülke ekonomisinin büyümesinde kritik bir rolü bulunan ihracatın, özellikle pandemi sürecinde içinden geçilen zor dönemden çıkışta da büyük önem taşıdığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: Salgının istihdama, üretime, ticarete, ödeme sistemlerine etkilerini azaltmak ve ekonomik aktivitenin devamlılığını sağlamak amacıyla çok sayıda aksiyonu hayata geçiriyoruz. Devam eden ekonomiye destek paketlerimizin yanı sıra TİM ile imzaladığımız protokolle ihracatın finansmanı için her ihtiyaca uygun vade ve ödeme seçenekleri sunuyoruz. Protokol kapsamında ihracatçılarımızı desteklemek için faiz oranlarımızı mümkün olan en düşük seviyede tuttuk. İhracat döviz kredilerinde uyguladığımız düşük faiz oranlarının, sadece ihracatçılarımız için değil, ekonomideki bütün kesimler için de kritik olduğunu düşünüyoruz. Yılın ikinci yarısıyla birlikte ihracat performansımızın şartlar paralelinde güçleneceğini öngörüyoruz.