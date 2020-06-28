Avrupa’daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için sefer sayılarını arttıran Corendon; Antalya, İzmir, Trabzon, Edremit ve Kayseri Havalimanlarına sezonun ilk yolcularını indirdi. İlk seferler Düseldorf’tan İzmir'e ve Antalya’ya; Köln’den de Trabzon, Edremit ve Kayseri’ye gerçekleştirildi. Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer "Hem hava yollarımızın hem havalimanlarımızın dünya standartlarında aldıkları tedbirlere güveniyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Covid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen sağlık merkezlerinde, turistlere ve yaşadığı ülkeye geri dönecek Türk vatandaşlarına test yapılabileceği açıklamasını da olumlu görüyoruz" dedi.
Gurbetçi akını hız kazandı
28.06.2020 - 04:05 | Son Güncelleme: 28.06.2020 - 04:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sebebiyle uluslararası uçuşlarına ara veren Corendon Airlines, 26 Haziran itibarıyla Avrupa’dan Anadolu’nun 12 şehrine uçuşlarını başlattı.
Etiketler : Corendon Airlines,
714091 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/714091.aspx
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