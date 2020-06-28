Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa’daki Türklerin memleketlerine direkt seferler ile ulaşmasını kolaylaştırmak için sefer sayılarını arttıran Corendon; Antalya, İzmir, Trabzon, Edremit ve Kayseri Havalimanlarına sezonun ilk yolcularını indirdi. İlk seferler Düseldorf’tan İzmir'e ve Antalya’ya; Köln’den de Trabzon, Edremit ve Kayseri’ye gerçekleştirildi. Corendon Airlines CEO’su Yıldıray Karaer "Hem hava yollarımızın hem havalimanlarımızın dünya standartlarında aldıkları tedbirlere güveniyoruz. Ayrıca Bakanlığımızın yoğun havaalanlarında Covid-19 test merkezlerinin açılacağını ve Anadolu şehirlerinde belirlenen sağlık merkezlerinde, turistlere ve yaşadığı ülkeye geri dönecek Türk vatandaşlarına test yapılabileceği açıklamasını da olumlu görüyoruz" dedi.