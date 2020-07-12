Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin en yüksek rakımlı yaylalarından biri olan Hizan'da yetiştirilen organik bal, ABD'de "The Center For Honeybee Research Asheville" tarafından düzenlenen yarışmada Orta Doğu birincisi seçildi. Hizan balını üreten Bitlisli üretici Ubeydullah Subaşı "Bölgeye özgü binlerce çiçeğin aromasıyla damaklarda vazgeçilmez bir tat bırakan bu balı, Avrupalıymış gibi göstermek istiyorlardı. Avrupalı şirketler, kendi markaları altında satılmasını teklif etti. Millî değerlere ters düşer düşüncesiyle geri çevirdim. Müsaade etmedim. Bu, Türkiye’nin balıdır. Satılacaksa, Türk markası adı altında satılmalıdır" dedi. Arıların beslendiği bitkilerden 400 tanesinin bugün ilaç sanayiinde kullanıldığını belirten Subaşı; ABD'deki etkinliğin, bal konusunda çok prestijli bir yarışma olduğunu ve ürünün tamamen organik olmaması durumunda kesinlikle derece şansının bulunmadığını vurguladı. Hizan Yaylası’nda bu balın, 1870 yılından beri aynı metotlarla üretildiğini söyleyen Ubeydullah Subaşı “Yaylamıza motorlu taşıtlar giremiyor. Kent kirliliğinden uzak bir bölgede. Bütün süreç doğal sisteme uyumlu. Ekolojik araçlarla ve kimyasal madde katılmadan üretim gerçekleştiriliyor. Bu özellikleri nedeniyle İngiltere, Almanya, ABD ve İsveç’te bulunan en önemli merkezlerde analizleri yapılmış ve tamamen organik sertifikası almıştır” diyerek, tüm üreticilerin bu konuda hassas davranmaları gerektiğini söyledi.