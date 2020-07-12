Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KCL AR-GE Merkezinde geliştirilen ve prototipi ile Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan tamamen organik ve bio çözünür maddelerden üretilen bio maske projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenen 35 projeden biri olmaya hak kazandı. Bio uyumlu materyaller ve kolajen lifleriyle hazırlanan maskenin doğada yüzde 99 oranında çözünme özelliğine sahip olduğunu belirten İskefe Holding Genel Müdürü Hakan Kaya "Bugüne kadar TÜBİTAK ile 12 civarında proje tamamladık. Yakında Hollanda Utrecht’te bir AR-GE merkezi daha kuracağız. Bio maske projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmesinden büyük gurur duyduk. Hedefimiz ülkemizin teknoloji ihraç etmesine katkı sağlamak” dedi.