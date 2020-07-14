Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs sebebiyle zor günler geçiren esnaf ve sanatkârlara müjdeli haber Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan geldi. Halkbank'a olan borcu üç ay ertelen esnafın Kredi ve Kefalet Kooperatiflerine olan borcu da yeniden yapılandırılıyor. Bu kapsam yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkârın 2 milyar liraya ulaşan takipteki borcu yapılandırılarak 322 milyon lira gecikme faizi silinecek.

Bakan Pekcan, esnaf ve sanatkârların, bugün itibarıyla Türkiye genelinde Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) çatısı altında 1.000'e yakın Kredi Kefalet Kooperatiflerince, yaklaşık 1,7 milyon esnaf ve sanatkâra Halkbank kaynaklarından düşük faizli kredi kullandırıldığını bildirdi. Pandeminin olumsuz etkilerinden ticaret erbabını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketinin açıklandığını hatırlatan Pekcan, bu çerçevede kamu kurum ve kuruluşlarınca çeşitli tedbirlerin alındığı ve birçok desteğin yürürlüğe konulduğunu ifade etti. Pekcan, söz konusu tedbirler kapsamında nakit akışı sıkıntısı yaşayan esnaf ve sanatkârlara finansman imkânı sağlamak amacıyla Halkbank tarafından “Esnaf Destek Paketi” adı altında "İşletme Kredisi" ve “Esnaf Kredi Kartı” uygulamalarının hayata geçirildiğini, 24 Mart 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile esnaf ve sanatkârların Halkbank'a olan kredi geri ödemelerinin faizsiz olarak üç ay ertelendiğini belirtti. Pekcan, şunları kaydetti: Bu süreçte Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ortaklarında da takibe düşen kooperatif kredileri için yapılandırma imkânı getirilmesine yönelik de bir beklenti oluşmuştur. Bu durum karşısında TESKOMB tarafından kooperatif takibine intikal etmiş borçların yeniden yapılandırılmasına yönelik Bakanlığımız görüşü alınarak bir çalışma yapılmıştır. Bu çalışma sonucu esnaf ve sanatkârlarımızın Kredi ve Kefalet Kooperatifleri aracılığıyla kullandıkları kredilerden takipte olanları yapılandırıyoruz.

GECİKME FAİZİ SİLİNECEK

Pekcan, buna göre 30 Haziran 2020 tarihinden önce (bu tarih dâhil) kredi borcu kooperatif takibine intikal eden esnaf ve sanatkârların Kredi Kefalet Kooperatifine yazılı olarak başvurmaları ve yapılandırma talebinde bulunmaları hâlinde yeniden yapılandırmadan faydalanabileceğini bildirdi. Bakan Pekcan, söz konusu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 220 bin esnaf ve sanatkârın gecikmiş 2 milyar liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanmasının ve yaklaşık 322 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesinin mümkün olabileceğine söyledi.