Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Dış Ticaret Kompleksi’nde anma töreni gerçekleştirdi. Törene TİM Başkanı İsmail Gülle, TİM Yönetim Kurulu Üyeleri, Birlik Başkanları ve delegeleri, üzerinde şehitlerin fotoğraflarının bulunduğu yaka kartı, kırmızı tişört ve ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Törende İstiklal Marşı ve Saygı Duruşunun ardından demokrasi şehidi 251 vatandaşın anısına 251 güvercin uçuruldu. Ayrıca Dış Ticaret Kompleksi’nde şehitlerin fotoğraflarının yer aldığı’15 Temmuz Şehitlere Saygı Köşesi’ oluşturuldu.



Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, geçtiğimiz yıl da şehitler için TİM Genel Merkezi’nin bahçesine fidan diktiklerini hatırlatarak “Şehitlerimiz adını TİM’de yaşatıyoruz. Bu ulusun her ferdi birer bayraktır, şehitlerimizin her birini kalbimizde taşıyoruz” dedi.



“Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değil”

15 Temmuz’un milletin iradesine sahip çıkma gücünün tescillendiği bir milat olduğunun altını çizen Gülle, sözlerine şöyle devam etti: “ Türkiye, üstesinden geldiği birçok badireyle gücüne güç katmış birlik ve beraberliğiyle, milli hedeflerine kutlu yürüyüşünü sürdürmüştür. Geçmişte pek çok kez yazdığı destanlarla tüm sömürülmüş uluslara umut olan bu millet, 15 Temmuz’da hain teşebbüse de göğüs gererek mazlum coğrafyalara ilham vermiştir. Nitekim yükselen Türkiye’yi, FETÖ’nün teşebbüsü dahi durduramamıştır. Ucuz ve alçak hamlelerle, Türkiye’yi mücadelesinden yıldıracağını sananlar, geçmişte nicelerinin olduğu gibi bugün de bertaraf olmaya mahkumdur. Artık Türkiye 15 Temmuz’dan önceki Türkiye değildir.Ülkemiz bu hain teşebbüsün ardından gerek siyasi, gerek askeri, gerekse ekonomik anlamda hızlı bir şekilde atılımlarına devam etmiştir. Bunun sonucu olarak da, ekonomik anlamda birçok başarıya şahit olduk. Üretim durmadı, çarklar dönmeye devam etti. İhracatçılar olarak bizler, bu ülke insanına umut olmak için üretmeye ve ihracata durmaksızın devam edeceğiz.”



“Milletimizin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak bizler de rekorlarla getirdik”

Devletin ve Milletin ihracatçılardan beklediği ne varsa vazife olarak kabul edip icra ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: “O gece nasıl ki bu millet bir an için bile geri dönmeyi düşünmediyse, aynı günün sabahında ihracatçılar olarak yılmadan, yorulmadan mücadelemizi sürdürdük. 16 Temmuz’da gerçekleştirdiğimiz ticaret heyeti hainlere verdiğimiz en güzel cevap oldu. Hamd olsun ki,milletimizin hainlere attığı tokadın devamını ihracat ailesi olarak bizler de rekorlarla getirdik. Ülkemiz, Kalkışma sonrası kalkınmasına engel olan ve ayağına pranga vuran yapıdan kurtularak, kaynaklarını doğru alanlara kullanmaya başladı. Türkiye, artık kararları uygulayan değil karar verici ülke konumundadır. Milli uyanış sürecinde ekonomimize en büyük destek, 95 bin ihracatçının çatı kuruluşu olan Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden geldi. İhracatçılar olarak, ülkemizin döviz girdisindeki artışta en büyük rolü oynadık. Bu sayede, yatırım-üretim-ihracat döngüsü daha da güçlenerek ülkenin kalkınmasına, istihdamına en büyük desteği verdi. Türk ihracatının saha neferleri olarak yurtdışına seferler düzenleyerek lobi çalışmaları yürüttük ve iyi ilişkilerin meyvelerini toplamaya başladık. Her bir ihracatçımız, yurt dışındaki müşterileriyle görüşerek güven mesajı verdi. Ülkemiz, hain darbe girişimi sonrası yerli ve milli üretim ilkesi ile savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda dışa bağımlığını azaltmayı başardı. Katma değerli milli teknolojilere ağırlık verilerek, özellikle yerli savunma sanayi projeleriyle, ülkemiz net ithalatçı konumundan ihracatçı ülke konumuna geldi. TİM olarak bizler de bu uyanış bilinciyle verdiğimiz emeklerin haklı gururunu rekorlarla yaşıyoruz. “