Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

AR-GE ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan ve patent ile korunan teknolojilerin, lisanslanama veya devir yolu ile Türkiye’de yerleşik firmalara aktarılması hedefleniyor. Bu konuda çalışmalar yürüten Yıldız Teknik Üniversitesi hak sahipliğindeki patentlere konu teknolojileri sanayiye transfer etmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan anlaşma ile medikal alanda kullanılan, yüksek saflıkta kemik tamamlama tozu ve sistit solüsyon ile ilgili buluşlara dair patentler Betatech Medical Cihazlar Sanayi Mümessilik’e devredildi. Anlaşma ile 1,4 milyon TL’ye devredilen patentlerden Yıldız Teknik Üniversitesinin elde edeceği gelirin, ürün satışı ile birlikte 2 milyon TL olması bekleniyor. Firma ise patent devrine konu ürünlerin satışından üç yılda 7 milyon TL net gelir elde etmeyi hedefliyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bahri Şahin “Dünyadaki üniversitelerin yaptığı gibi biz de kendi AR-GE’mizi yapıyoruz. Üniversitemizde öğrenci ve akademisyenlerimizin bu alanda kurduğu şirket sayısı gün geçtikçe artıyor. 2016’da 14 olan akademisyenlerin kurduğu şirket sayısı bugün 43 olurken öğrenci mezunlarımızın kurduğu şirket 2016’da 10 iken bugün 56’ya ulaştı. Üniversitemizin tescilli patent sayısı ise 2016’da dokuz iken bugün 31’e yükseldi. Bununla da kalmıyoruz; mezun ve akademisyenlerimizin alın teriyle geliştirdiği buluşları patent devriyle ticarileştiriyoruz. Geçen yıl yaptığımız patent lisans anlaşmasına bu yıl bir yenisini daha ekledik. TÜBİTAK, bu konuda verdiği destek patentlerin ticarileştirilmesini cesaretlendiriyor” diye konuştu.

BAŞVURU %16 ARTTI

TÜRKPATENT Başkanı Prof. Dr. Habip Asan “Türkiye’de 2002’de yıllık patent başvuru sayısı 400’dü. 2020’nin ilk altı ayında ise başvuru sayısı 3.172’ye ulaştı. Pandemiye rağmen bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artış var” ifadelerini kullandı.