İstanbul Kapalıçarşı’da 397 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,20 liradan, 2 bin 620 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 641 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 580 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satıldı.
Altında sert yükseliş sürüyor mu? İşte güncel fiyatlar
17.07.2020 - 17:44 | Son Güncelleme: 17.07.2020 - 17:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,20 lira oldu.
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718788 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/718788.aspx
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