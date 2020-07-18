Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti. Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın birinci ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, üç, dört ve beşinci gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.