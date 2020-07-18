Bakanlık, zamlı temmuz aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emekliler için 17-26 Temmuz tarihlerinde, Bağkur’lu emekliler için de 25-28 Temmuz tarihlerinde, aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacağını bildirmişti. Ayrıca, Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların temmuz aylık farkının, ağustos aylıklarının ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin birlikte ödeneceği belirtilmişti. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın birinci ve ikinci gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz’da, üç, dört ve beşinci gününde aylıklarını alanlara da 29 Temmuz’da ödeme gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilere ise 28 Temmuz’da ödeme yapılacak.
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödeniyor
18.07.2020 - 02:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 - 02:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 17-29 Temmuz tarihlerinde ödeneceği açıklanan Kurban Bayramı ikramiyeleri, 12 milyon emeklinin hesaplarına yatırılmaya başladı.
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718870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/718870.aspx
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