Türkiye’nin en büyük vizyon projelerinden olan yerli otomobilde çok önemli bir safhaya geçildi. Otomobilin üretileceği fabrikanın temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Bursa’nın Gemlik ilçesi Gençali Mahallesi civarındaki askerî alanda yapılacak fabrikanın 18 ayda tamamlanması öngörülüyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından komple yeni yatırım olarak inşa edilecek tesisin toplam sabit yatırım tutarı 22 milyar lira olacak. Projenin arazi hazırlık ve inşaat aşamasında 50 kamyon, 10 kule vinç, beş mobil vinç, beş ekskavatör, beş kazık makinesi, 20 mikser, üç beton pompası ve beş jet grout makinesi kullanılacak. Bu iş makinelerinden sadece kamyonlar, sahaya malzeme temini için giriş-çıkış yapacak. Arazi hazırlık ve kazı çalışmaları, günde 24 saat çalışılarak 25 günde tamamlanacak.



İSTİHDAMA DEV KATKI

Yerli otomobil üretim tesisinin inşaat aşamasında iki bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında 4 bin 323 kişi istihdam edilecek ve bu kişilerin 300'ü nitelikli personel olacak. İstihdama dolaylı katkısı ise 20 bin kişiyi bulacak. Limana, büyük şehir merkezlerine, yan sanayiye, yeni otoban ve köprülere yakınlığı sebebiyle Gemlik'te hayata geçirilen fabrikanın bünyesinde; batarya binası, montaj atölyesi, boya atölyesi, gövde üretim atölyesi, kantin ve sosyal tesis, idari bina ve AR-GE binası yer alacak.



2022'DE YOLLARDA

Türkiye’nin Otomobil Projesi’ne Anadolu Grubu, BMC, KÖK Grubu, Turkcell Grubu, Zorlu Holding yüzde 19'luk hisse ile katılmıştı. TOBB da yüzde 5 hisseyle dâhil olmuştu. 1 Eylül 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş, TOGG'un Üst Yöneticisi (CEO) olarak belirlenmişti. Otomobilin 2022'de (son çeyrekte) C Segmentinde bir SUV ile piyasaya girmesi, takip eden yıllarda model sayısını beşe çıkarması planlandı. Elektrikli otomobilin üretimi beş modelde yılda 175 bin adet olacak. Projenin 15 yıl içinde ülke ekonomisine 50 milyar avro, cari açığa 7 milyar avro katkı sağlaması tahmin ediliyor.



'SÜPER TEŞVİK'Lİ

Proje bazlı devlet desteği verilecek yatırım için; Gümrük Vergisi muafiyeti, KDV istisnası, yüzde 100 vergi indirimi, azami tutar sınırı olmaksızın 10 yıllık sigorta primi işveren hissesi desteği, 10 yıllık Gelir Vergisi stopajı desteği, azami 360 milyon liralık nitelikli personel desteği, faiz ve kâr payı desteği ile yatırım yeri tahsisi ve alım garantisi sağlanacak. Alım garantisi, belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 31 Aralık 2035 tarihine kadar 30 bin adet elektrikli otomobil için uygulanacak.



MARKA ADI VE FİYATI

Türkiye, otomotiv endüstrisinde çok güçlü bir ülke. Sektör, her sene 30 milyar dolar civarında ihracat yapıyor. Dünyaya da açılacak yerli otomobilin en çok merak edilen konularından ikisi; marka adı ve fiyatı... TOGG'un marka adının sonbaharda açıklanacağı, bu konuda çalışmaların sürdüğü biliniyor. Fiyatının ise dünyadaki rakiplerine kıyasla “rekabetçi” olacağı belirtildi. Özellikle kullanılan teknoloji, servis ağı, parçalar ve elektrikli olması gibi unsurlar, masrafları düşürücü etki yapacak ve araç, “ulaşılabilir” fiyatlarla satışa sunulacak.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN:

Yatırım zincirinin aşton halkası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOGG Platform Tasarım ve Üretim Merkezinin inşaat başlama töreninde yaptığı konuşmada “Türkiye'nin Otomobili sadece ülkemizde değil dünyanın birçok yerinde ses getirdi" dedi. Erdoğan “Ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, öz güveninin artmasından rahatsızlık duyanlar, hemen yoğun bir karalama kampanyası başlattı. Yıllardır içeriden ve dışarıdan sabotajlara maruz kalmış bir hayalin gerçeğe dönüşmesi karşısında milyonlarca yürek yeniden heyecana kapıldı. Milletimizin her ferdi, ülkemizin gücünü ve üretim kapasitesini temsil eden bu projeyi sahiplendi. Daha tasarım aşamasında bu güzel eseri öldürmeye çalışanlara hep birlikte en güzel cevabı veriyoruz. Burası sadece bir fabrika değil üretim üssüdür. TOGG tarafından üretilecek bütün araçların her şeyi burada yapılacak, tasarımı da, üretimi de... Bu projeyi ilk duyurduğumuzda bizi eleştirenlerin hemen hepsi, 60 yıl önce de Devrim arabasına böyle saldırdı. Bugün olduğu gibi o gün de CHP zihniyeti ‘Memleketimizde kesinlikle bir otomobil fabrikası yapılamaz’ dediler. Ülkemizin güçlenmesinden rahatsız olanlar, koro hâlinde harekete geçtiler. Biz ise bugün sadece yeni bir yatırıma başlamanın sevincini değil, salgına rağmen devasa bir projeyi hayata geçirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Dünya yatırımı durdurdu, biz artırdık, işte bu fabrika da yatırım zincirimizin altın halkası” ifadelerini kullandı.

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da “Otomotiv dünyası kabuk değiştirirken inşallah Türkiye de masada önemli bir oyuncu hâline gelecek. Stratejik ve ekonomik olarak yatırımımıza en uygun olan planlamaları yaptık. Bazı istemeyenlere, oyun bozmaya çalışanlara rağmen planlarımız tıkır tıkır işliyor” şeklinde konuştu.



SÜPER ÖZELLİKLER

¥ Yüzde 100 elektrikli Türkiye'nin Otomobili, 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

¥ Doğuştan elektrikli modüler platform ile 300+ ve 500+ kilometre menzil opsiyonlarına sahip olacak.

¥ Merkeze sürekli bağlı olacak ve güncellemeleri uzaktan 4G/5G bağlantısıyla alabilecek.

¥ Otomobil, 200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniyenin altında 100 km/sa. sürate ulaşabilecek.

¥ Euro NCAP 5 yıldız seviyesine uyumlu çarpışma dayanımı ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahip olacak.

¥ Türkiye’nin otomobili, bağlantılı altyapısıyla sürekli internetin içinde yerini alacak, “online” olmak için farklı bir cihaza ihtiyaç duymayacak.

¥ Otomobil, bütün akıllı şehir altyapısı, elektrik şebekesi, cihazlar, evler ve binalar ile iletişim hâlinde olacak ve hayatın birçok farklı alanında kullanıcısının yerine düşünen bir asistana dönüşecek.

¥ 2023 yılından itibaren dünyada ilk defa Türkiye’nin otomobilinde kullanılmaya başlayacak “Holografik Asistan” teknolojisi için de hazırlıklar sürdürülüyor. Bu yenilikçi asistan sayesinde sürücü, gözünü yoldan ayırmadan aracın gösterge ekranında verilen bilgileri görmekle kalmayacak, aynı zamanda yol ve çevre hakkında ihtiyacı olabilecek diğer bilgilerin tamamına ulaşabilecek.

¥ TOGG’un öncülüğünde yayılımını sağlayacak geniş kapsamlı şarj altyapısı sayesinde evlerde, ofislerde ve yol üzerindeki istasyonlarda şarj edilebilecek.