İstanbul Kapalıçarşı’da 397,40 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 397,60 liradan, 2 bin 619 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 640 liradan, 362 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 366 liradan, 2 bin 560 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 580 liradan, bin 280 liradan alınan Yarım Ziynet bin 290 liradan ve 640 liradan alınan Çeyrek Ziynet 645 liradan satılıyor.
Altında sert yükseliş sürüyor... İşte son durum!
19.07.2020 - 17:41 | Son Güncelleme: 19.07.2020 - 17:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 397,60 lira oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : altın fiyatları,çeyrek,gram,
719208 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/719208.aspx
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