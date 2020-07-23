Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kapalıçarşı’da 414 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 414,20 liradan, 2 bin 728 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 749 liradan, 377,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 381,50 liradan, 2 bin 666 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 686 liradan, bin 333 liradan alınan Yarım Ziynet bin 343 liradan ve 667 liradan alınan Çeyrek Ziynet 672 liradan satıldı.