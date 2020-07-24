Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İspanya'nın çalışma ve oturma izni gibi konularda yatırımcılara destek vermesi gerektiğine dikkati çeken Pekcan, iki ülkenin turizm alanındaki iş birliğinin önemine dikkati çekti. Pekcan “Türkiye, sağlık konusunda çok iyi altyapıya sahip. Turizm tesislerimize sertifika veriyoruz. Bundan yararlanılması uygun olacaktır. Savunma sanayii, kilit sektörlerden birisi. Burada da iş birliğine son derece önem veriyoruz” dedi. İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanı Maria Reyes Maroto Illera da iki ülkenin sağlık ve turizm alanında iş birliği yapabileceğine işaret etti.