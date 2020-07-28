Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

5 Ağustos'ta yapılması gereken ödemeleri erkene çekerek Kurban Bayramı’ndan önce yapılmasını kararlaştıran Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; TC kimlik numaralarının son hanesi 0-2 olanlara dün ödeme yaptı. 4-6 olanlara bugün, diğerlerine ise yarın işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri yatırılacak. Ödemeler, vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. IBAN bilgileri bulunmayanların paraları da PTT üzerinden ödeniyor. Bu arada Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin de dün ödendiğini bildirdi. Yılda dört defa yapılan ödemelerin ilk ikisinin 31 Ocak ve 22 Mayıs tarihlerinde hesaplara yatırıldığını hatırlatan Bakan Selçuk “Son ödeme 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Türkiye’mizin geleceği için değer üreten, kalkınmamızın en büyük destekçisi işçi kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.