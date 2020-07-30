Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik - Ticaret savaşları, pandemi, 5G gibi konular nedeniyle Çin’e alternatif arayışına giren ABD, Türk ihracatçısı için önemli bir pazar konumuna geliyor. ABD’yle daha önce 100 milyar dolarlık ticaret hedefi belirlenirken, ABD’nin Çin’e alternatif arayışına girerek bu ülkeden yapacağı ithalatı kısmasıyla 200 milyar dolarlık bir pastanın ortaya çıkacağı belirtiliyor. Bu konuda, Boston Consulting Group’la (BCG) Covid-19 Sonrası Türkiye-ABD Ekonomik İlişkileri konulu bir çalışma hazırladıklarını belirten Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ “Covid-19 salgını, dünyadaki ekonomik ilişkileri derinden etkiledi. Türkiye-ABD ilişkileri için de son derece olumlu fırsatları ortaya çıkaracağına inanıyoruz. Ancak bu fırsatlardan istifade etmek için bir an önce harekete geçmemiz gerekiyor” dedi.



91 MİLYAR DOLARDAN 400 MİLYON PAY ALDIK

Covid-19 sonrası tedarik zincirlerinin merkezine oturan Çin’in bu güçlü konumunu kaybetmesinin söz konusu olduğuna işaret eden Yalçındağ “2019’da ABD, Çin’den yaptığı ithalatı 91 milyar dolar azaltarak 472 milyar dolar seviyesine indirdi, ancak hâlâ ABD’nin Çin ile 350 milyar dolar civarında bir ticaret açığı bulunuyor. 2019’da Çin’den yaptığı ithalatı azaltan ABD, Çin yerine ithalatını daha çok Vietnam, Meksika ve Tayvan’dan yaptı. Bu ülkelerden yaptığı ithalat sırasıyla 18, 12 ve 9 milyar dolar artış gösterdi. Türkiye ise, 2019’da ABD’ye yaptığı ihracatını 400 milyon dolar civarında artırırken bu pastadan payını istediği ölçüde alamadı. BCG küresel ticaret uzmanlarının ve araştırma ekiplerinin yaptığı çalışmaya göre ABD ile Çin arasında ticaret koridorunda 2019’da yaşanan daralma gelecek yıllarda daha da derinleşecek. 2023 yılına kadar ABD ile Çin arasındaki ticaret koridorunun 150 ila 200 milyar dolar daha daralması öngörülüyor. Bu da diğer ülkeler için son derece önemli fırsatlar sunuyor” değerlendirmesini yaptı.



ABD'nin geçen yıl 489 milyar dolar ithalat yaptığı elektronik ekipman ve bilişim teknolojileri sektörlerinde Türkiye için önemli fırsatlar bulunuyor. Bu alanda Çin, ABD için en büyük tedarikçi



İki sektörde yokuz

Türkiye’nin ABD ithalat pastasından pay alabilecek en büyük adaylardan birisi olduğuna işaret eden Mehmet Ali Yalçındağ, bu alanda Vietnam, Tayvan, Polonya ve Meksika’nın güçlü rakipler olduğunu belirtti. Türkiye’nin ABD’ye ihracatında neredeyse hiç yer almayan iki sektöre odaklanılması gerektiğini kaydeden Mehmet Ali Yalçındağ, şöyle devam etti: Bunlardan birincisi, elektronik ve elektrikli ekipmanlar sektörü. Şu anda 18 trilyon dolar düzeyinde olan dünya ticaretinin 3,3 trilyon dolarlık hacmiyle yüzde 17’sini oluşturan ve dünya ticaretinde en büyük paya sahip olan bu sektör Çin ile ABD arasında da en büyük daralmanın yaşanmasını beklediğimiz sektör. ABD’nin bu alandaki ithalatının yüzde 40’ını karşılayan Çin, ABD’ye 2018’de yaptığı 209 milyar dolarlık bu sektördeki ihracatın 34 milyar dolarını sadece 2019’da kaybetti. Şu anda Vietnam ve Tayvan bu kapasitenin kaydığı ülkeler olarak öne çıkıyor. Türkiye’nin cesur adımlar atması gerektiğini düşündüğümüz diğer bir alan da bilişim ve haberleşme teknolojileri sektörü. 44 milyar dolar dolar düzeyinde olan ABD ithalatında öne çıkan ülkeler Hindistan ve İrlanda. Türkiye’nin burada benzer şekilde yetkinliklerini ve maliyet avantajlarını ABD pazarı için yeterli ölçüde kullanamadığını görüyoruz. Türkiye’nin ABD merkezli şirketler için bölgesel bir teknoloji merkezi olması ve yerel firmalarını daha fazla hizmet ihracatına dahil etmesi son derece olası.”



NAİL OLPAK:

Türkiye’nin hedefi ABD ile STA olmalı

DEİK Başkanı Nail Olpak “DEİK olarak 3 ana bölgeyi önceliğimiz ve dış ticaretimiz için stratejik hedeflerimiz olarak belirledik. DEİK’in pandemi sonrası yol haritasında, şu anda içinde bulunduğumuz yeni süreçle birlikte, üç stratejik bölge olan Amerika, Avrupa-AB ve Asya Pasifik coğrafyaları bulunuyor. Bu önemli bölgelerde ticaret hacmimizi artırmak adına çalışmalar sürdürüyoruz. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimiz bulunuyor. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için çalışırken aynı zamanda bir adım ötesini ‘Serbest Ticaret Anlaşması’nı gündeme getirdik. ABD’li senatör Lindsey Graham ile yaptığımız internet seminerinde bu konuyu gündeme getirdik. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde odak noktalarımızın en başında gelen ülkelerden biri ABD olacak” şeklinde konuştu.



KOBİ’ler için tedarik şirketleri kurulmalı

ABD’deki alıcıların büyük montanlı alımlar yaptığını, Türkiye’nin ABD'ye yüksek ölçekte ihracat yapabilmek için mevcut KOBİ gücünü daha etkili kullanması gerektiğini kaydeden Mehmet Ali Yalçındağ, büyük ölçekli tedarik sağlamak için tedarik şirketleri kurulması gerektiğini kaydetti. Yalçındağ, gelecek dönemde, Türkiye ve ABD arasında ticaret dışında iki ülkenin karşılıklı yapacağı yatırımlar ile Afrika’da ABD ile ortak girişimlerin son derece önemli bir yer tutacağını sözlerine ekledi.