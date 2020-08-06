Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 7,0610 liradan alınan dolar, 7,0620 liradan satılıyor. 8,3980 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 8,3990 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,0340 lira, avronun satış fiyatı ise 8,3780 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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