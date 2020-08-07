Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el otomobil piyasasında gereksiz bir fiyat artışı olduğunu belirten sıfır araç satıcıları durumu fırsatçılık olarak değerlendiriyor. “2018 model bir araç sıfır fiyatının üzerinde gereksiz bir fiyata şu an satılıyor. Bu durumu biz kesinlikle doğru bulmuyoruz” diyen Toyota Aksoy Plaza Satış Müdürü Alper Onay, insanların alım gücünün düşmesine rağmen ikinci el sahiplerinin araçlarını yüksek fiyatlardan sattığını kaydetti. Fabrikaların yarım kapasite çalışmasının buna etkisi olduğunu belirten Onay, fabrikalar tam kapasite ile üretime geçtiğinde fiyatların düşeceğini ifade etti.