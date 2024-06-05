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Haberler > Ekonomi > 7/24 para transfer işlemi FAST'ta limit 2 milyon TL'ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

7/24 para transfer işlemi FAST'ta limit 2 milyon TL'ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
7/24 para transfer işlemi FAST&#039;ta limit 2 milyon TL&#039;ye çıktı! 2. el araç satışında da kullanılacak

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Merkez Bankası 7/24 para transfer işlemi olan FAST ile ilgili yeni bir karar aldı. Bu kapsamda FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi devreye alındı. Servis, öncelikli olarak ikinci el araç satış işlemlerinde kullanılacak. Ödeme sisteminde ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti uygulanacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), onay gerektiren ödeme işlemleri için FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin devreye alındığını bildirdi.

TCMB'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, söz konusu servis, öncelikli olarak 2. el araç alım-satım işlemleri olmak üzere, işlemdeki taraflara güvence sağlanmasına ihtiyaç duyulan farklı iş modellerinde kullanılabilecek.

31 MAYIS İTİBARIYLA KULLANIMA AÇILDI 

Onay/tescil gerektiren ödeme işlemlerinde kontrollü bir ortam sağlayacak olan FAST Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi, 31 Mayıs itibarıyla kullanıma açıldı.

FAST Sistemi üzerine inşa edilmiş bir aracılık hizmeti olan Güvenli Ödeme İşlemi, yetkili kuruluşlar tarafından onay/tescil gerektiren işlemler için yapılacak para transferlerinde süreçler tamamlanıncaya kadar tutarın FAST katılımcısı bir kuruluş nezdinde bekletilerek işlemin taraflarına güvence sağlıyor.

Bu hizmet ile ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya onay/tescil işlemi tamamlanmadan bedelin karşı tarafa aktarılmayacağı, ödemeyi alacak olan kullanıcıya ise onay/tescil işlemi gerçekleştiğinde bedelin hesabına geçeceği garanti ediliyor.

İŞLEM LİMİTİ 2 MİLYONA ÇIKARILDI 

FAST Güvenli Ödeme İşlemi ilk aşamada 2 milyon TL işlem limiti dahilinde kullanılabilecek. Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi'nin de FAST Sistemi'nin diğer katman servisleri gibi hızla yaygınlaşacağı öngörülüyor.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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