Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kale Çelik Kasa, 2020’nin ilk altı ayında bir önceki yıla göre çelik kasa satışlarını yüzde 40 artırdığını açıkladı. Talep artışı ticari ve ev-ofis tipi kasaların tamamında gerçekleşirken, en büyük talep artışı ise hem evlerde hem de ofislerde kullanılabilen KK600 Tipi 60 sentimetrelik betonlu kasalarda oldu. Pandeminin dolaylı etkisiyle tasarruflarını, ziynet eşyalarını ve kıymetli kâğıtlarını, evinde saklama yolunu tercih eden tüketiciler, güvenlik sebebiyle betonla ağırlaştırılmış kasaları tercih etti.