Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) Başkanı Mehmet Helvacıoğlu, okulların açılma tarihi yaklaşırken sektörün koronavirüs tedbirlerini en üst seviyede aldığını, alışverişlerin son güne bırakılmaması ve kırtasiye ihtiyaçlarının güvenilir satış noktalarından temin edilmesi gerektiğini kaydetti. Helvacıoğlu, Türkiye'deki kırtasiye ürünlerinin yüzde 97'sinin çocukların sağlığını tehdit edecek herhangi bir madde içermediğini, yüzde 3'lük kısımla mücadeleye ‘güvensiz ürüne sıfır tolerans’ anlayışıyla devam edeceklerini dile getirdi. Velilere “Merdiven altı ürünlerden uzak durun” çağrısında bulunan Helvacıoğlu, şunları kaydetti: Özellikle bulunduğumuz salgın dönemi bu noktada daha hassas davranılmasını gerektiriyor. Tüketiciler, mutlaka ürün etiketine bakmalı. Ambalajlı, üreticisi ya da ithalatçısı belli ürünler tercih edilmeli. Özellikle boya kalemlerinde 'CE' işareti ve 'EN71 standardına uygundur' ibaresinin bulunup bulunmadığına bakılmalı. Sprey boyalar ve yapıştırıcıların su bazlı olması ve solvent içermemesi konusunda hassas davranmalılar.



ALO 175’TEN ŞİKÂYETTE BULUNUN

Bu yıl, okul çantası ve ihtiyaç duyulacak tüm kırtasiye ürünlerinin maliyetinin 350 lira olarak belirlendiği bilgisini veren Helvacıoğlu, kimliğinden şüphe edilen ürünler için ‘tuketici.gov.tr’ internet sitesinden veya ALO 175 tüketici hattından şikâyette bulunulabileceğini hatırlattı.