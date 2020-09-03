Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Söz konusu desteklerin detaylarını da paylaşan Selçuk, şunları kaydetti: İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerimizin maliyetlerinin azaltılması amacıyla vermiş olduğumuz 5 puanlık indirim için 39,4 milyar lira, Asgari Ücret Desteği için de 15 milyar lira kaynak sağladık. Diğer yandan, stratejik yatırımların desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için 2,4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte; sosyoekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sağladık.

Ayrıca aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza destek sağladık. 1 Ağustos 2020’den itibaren başlayan “Normalleşme Desteği” ile birlikte teşvik ve destek sayımızı 19'a çıkarıp istihdamı destekleyerek Türkiye’nin büyümeye devam etmesini hedefliyoruz.