Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Faaliyetlerinde ihracatın önemli yer tuttuğunu vurgulayan Yolcubal, son olarak Almanya Kara Kuvvetleri için jeneratör güç kabini üretim görevini üstlendiklerini söyledi. Kabinlerin birliklerin bulunduğu farklı bölge ve ülkelere dağıtıldığını belirten Yolcubal, şöyle konuştu: Bu işi büyük bir Alman devi yaklaşık 15 yıldır alıyormuş. O kadar uzun süre almış ki başkaları bu işe nasıl hazırlanılır unutmuş. Bizim almamız gerçekten sürprizdi. Kimse bizi kâğıt üzerinde bile rakip olarak görmüyordu. Çok iyi bir hazırlıkla, dokümantasyonla, fiyatla, planlamayla ihaleyi aldık. Projede 100 kişilik bir ekibin katkısı var. İkincisi ise şartname öyle bir hâle gelmiş ki, bütün ürünlerin tedarikini Alman firmalarla yapmışlar. Hiçbirini bozmadan, mühendislik tarafını burada yaparak, tedarik ürünlerini Almanya'dan alıp mühendislik çalışmasıyla tekrar Almanya'ya gönderdik. Yani Alman tedariki ürünlerle tekrar Almanya'ya mühendislik hizmeti ihracatı yapmış olduk.

Geliştirme çalışmalarının yüzde 90'ının yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını dönemine denk geldiğini vurgulayan Yolcubal, "İki yıllık bir projede toplamda 21 adet güç kabini teslim edilecek. İlk üçünü gönderdik. Üç farklı tipten yedişer adetlik ihtiyaç var. Her tipten birer tane gönderdik. Sonrasında üretimi seri şekilde gerçekleştireceğiz. Hacim olarak büyük ürünler, bir sonraki seferde yedi sekiz tırlık bir malzeme çıkmasını öngörüyoruz" dedi. Bu işle açılan kapılarla Almanya'da daha hacimli iki ayrı projeye aday olduklarını dile getiren Yolcubal “Bizimle birlikte bizden daha büyük ama bugüne kadar ihracat yapmayan üç firma da jeneratör güç kabini projesiyle ihracat yapıyor" diye konuştu.