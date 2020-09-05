Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK

Hazır giyim endüstrisi beş yıl aranın ardından sektörel ihracatta otomotivi geçerek yeniden zirveye çıktı. İhracatta üç aylık kan kaybının ardından haziran ayından itibaren çok hızlı bir toparlanma dönemine girdiklerini anlatan İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe “Mayıs ayında yüzde 38,3’e kadar gerileyen kapasite kullanımımız ağustosta yüzde 68,9’a ulaştı. Depolarımızdaki stokların hızla çekilmesinin yanı sıra maske ve koruyucu giysi ihracatındaki artışın da katkısı ile haziran ayı ihracatımızda yüzde 25 artış kaydettik. Temmuz ihracatımız ise yüzde 8,4 artışla 1,8 milyar dolara yükseldi. Aylık ihracatta ilk kez 1,8 milyar dolar çıtasının üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attık” dedi.

AB VE ABD’DEN SİPARİŞ GELİYOR

“Ağustosta Türkiye genel ihracatı yüzde 5,7 düşerken biz 10,9’luk artış ile 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdik” diyen Gültepe, şöyle devam etti: Bu sonuçla beş yıl aradan sonra ihracatta lider sektör olarak yeniden zirveye oturduk. Hazır giyim sektörünün ilk 10 pazarı arasında yer alan ülkelerden İsrail’e ağustos ayında ihracatımız yüzde 39, Hollanda’ya yüzde 33, ABD’ye yüzde 30, İngiltere’ye yüzde 27, İspanya’ya yüzde 14, Fransa’ya yüzde 12, Almanya’ya ise yüzde 7 arttı. Avrupa ve ABD’den gelen siparişler önümüzdeki dört ayın da iyi geçeceğini

ABD’DE 5 MİLYAR $ POTANSİYEL

Pandemiyle küresel markaların tedariklerini yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih edeceklerini ifade eden Gültepe, şöyle devam etti: Yeni dönemin parametreleri, ihracatımızın yaklaşık yüzde 70’ini gerçekleştirdiğimiz Avrupa’da Türkiye’yi avantajlı konuma getiriyor. Hedef pazarlarımız arasında yer alan ve yılda 100 milyar doların üzerinde hazır giyim ürünü ithal eden ABD’den Çin ile ticaret savaşı nedeniyle Türkiye’ye bir yönelim gözlemliyoruz. Toplam hazır giyim ihracatımız sekiz ayda yüzde 12 azalırken aynı dönemde ABD’ye ihracatta yüzde 19,3’lük artış gerçekleştirdik. Gelişmeler bu ülkeye yıllık ihracatımızı en kısa sürede 1,5 milyar dolara çıkarabileceğimizi gösteriyor. Orta ve uzun vadede ABD pazarından en az 5 milyar dolar pay alabileceğimize inanıyoruz. ABD pazarındaki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmemiz için Anadolu’da ölçek ekonomise uygun, yüksek kapasiteli ve yüksek teknolojili yatırımları teşvik etmemiz gerekiyor.

HİBE ŞARTI OLMASA MASKE, TULUM, ÖNLÜK İHRACATI ÜÇE KATLANIR

Salgın döneminde talep patlaması yaşanan maske ile tulum gibi medikal ürünlerle ilgili büyük bir pazar oluştuğuna ve Çin’in 30 milyar dolarlık ihracat yaptığına işaret eden Mustafa Gültepe “AB bu yılın ilk yarısında Çin’den 15 milyar avro tutarında maske, tulum ve önlük gibi koruyucu giysi tedariki gerçekleştirdi. Çin’in ardından ikinci sırada olan Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatı ise 295 milyon avroda kaldı. Eğer bu ürünlerin ihracatında ön izin ve hibe prosedürü olmasaydı, toplamda 1 milyar dolara yakın ihracatımızı üç katına çıkarabilirdik. Eğer bir aksilik olmaz ise salgının tüm olumsuz etkilerine rağmen 2020’yi ihracatta en fazla yüzde 5-7’lik bir daralma ile kapatacağımızı öngörüyoruz” şeklinde konuştu.

ANADOLU'YA YATIRIM TEŞVİK EDİLMELİ

İHKİB Başkanı Mustafa Gültepe, sektörün ihracatını bir kaç yıl içinde ikiye katlayıp 33 milyar dolara çıkaracak beklentilerini ise şöyle sıraladı:

* Yatırım iştahı olan firmalarımızın özellikle Anadolu’da yapacakları yüksek kapasiteli ve yüksek teknolojili yatırımların teşvik edilmesini bekliyoruz.

* Yurt içinde üretilmeyen düğme, fermuar, çıtçıt gibi bazı aksesuar ürünlerini ithal etmek durumundayız. Tam da sektör yeniden toparlanırken bu ürünlerin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi. Kumaş ve iplikte da gümrük vergisi yükseltildi. İlave vergilerin süresi bu ay doluyor. Bu vergilerde süre uzatımına gidilmeyeceğini ümit ediyoruz.

* Spor ve aktif giyim ham maddelerinin önemli bir kısmının ülkemizde üretimi bulunmuyor. Bu ürünlerdeki ilave vergi ve koruma önlemlerinin kaldırılması hâlinde küresel rakabette daha avantajlı olacağımıza inanıyoruz.

* Hazır giyim yatırımlarında tek bir teşvik belgesi içinde, yapılacak enerji yatırımlarının da belge kapsamına dâhil edilerek desteklenmesini bekliyoruz.