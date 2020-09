Türkiye Gazetesi

Bakan Karaismailoğlu “Bu hedef doğrultusunda hayata geçirdiğimiz ve her yıl ülkemize 1 milyar 628 milyon lira katkı sağlayacak otoyolumuzun ikinci kesimini de 29 Ekim’de tamamlayıp, projemizi tam kapasite ile vatandaşımızın hizmetinize sunmayı hedefliyoruz. 4 saat 14 dakika süren seyahat süresini 2,5 saatin altına düşüren Ankara-Niğde Otoyolu gibi önemli yatırımlar ile çok daha büyük ve iddialı hedeflere koşan bir Türkiye’yiz artık” ifadesini kullandı.

275 kilometresi otoyol ve 55 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere 330 kilometre uzunluğundaki otoyol ile Ankara’nın Mersin’e, Adana'ya ve Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz bağlanmış olduğunu belirten Karaismailoğlu “29 Ekim’de de Edirne’den Şanlıurfa’ya bin 230 kilometre kesintisiz ulaşım sağlanacak. Projemiz sayesinde vatandaşlarımız her yıl 885 milyon lira zamandan tasarruf etmekle kalmayacak, yıllık 127 milyon 551 bin litre de yakıttan tasarruf edecek. Havamız daha temiz olacak, karbon salınımı yıllık 318 milyon 240 bin kilogram azalacak" dedi.

Otoyolun, kurulan sistem ile tek kontrol merkezinden yönetildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Tehlike, kaza ve trafik gibi durumlara göre gerek operatörler gerek sürücüler uyarılıyor. İnsan hatasını en aza indiren yapay zeka sayesinde her aşama kontrol edilebiliyor. Sağlıklı ve güvenli ulaşım için altyapımızı güçlendiriyoruz. Vatandaşın hayatının kıymetini biliyor, yollarımızı ona göre dizayn ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Otoyolun hizmete açılan 1. Kesimini kullanan bir binek araç, Haymana Alın Gişesi’nden girerek Şereflikoçhisar Acıkuyu Gişesinden çıktığında 48 TL ödeyecek. 3. Kesimi kullanıldığında ise, Aksaray Alayhan Gişesinden giren bir binek araç, Niğde Alın Gişesinden çıkacak ve ödeyeceği rakam 25.5 TL olacak