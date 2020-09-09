Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin başarısı, ABD merkezli Bloomberg’in pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucunda tescillendi. Yayınlanan araştırmada bütün dünya ekonomileri yer alırken ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı. Araştırmaya göre Türkiye, Çin ve Endonezya’nın ardından ekonomisi salgından en az zarar gören üçüncü ülke oldu. Araştırmaya göre aynı dönemdi ABD ekonomisi yüzde 5, İngiltere yüze 9,9 İspanya ise yüzde 12 daraldı.