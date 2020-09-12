Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre, Türkiye'de yıllık ortalama hane halkı kullanılabilir geliri 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 16,5 artarak 59 bin 873 lirayı buldu. Fert başı gelir de bir önceki yıla göre yüzde 17,9 artarak 24 bin 199 liradan 28 bin 522 liraya yükseldi. Hane halkı kullanılabilir fert gelirleri içinde en yüksek payı, yüzde 46,7 ile bir önceki yıla göre 1,8 puan azalan maaş ve ücret gelirleri aldı. İkinci sırada yüzde 21,9 ile 2018'e göre 1,8 puanlık artış gösteren sosyal transfer gelirleri bulunurken bunu yüzde 17,7 ile 2018 yılına göre 1,1 puan azalan müteşebbis gelirleri izledi.

Eğitim durumuna bakıldığında yükseköğretim mezunlarında 51 bin 888 lira, lise ve dengi okul mezunlarında 34 bin 115 lira, lise altı eğitimlilerde 26 bin 833 lira, bir okul bitirmeyenlerde 18 bin 279 lira ve okuryazar olmayan fertlerde 14 bin 129 lira oldu.

Geçen sene itibarıyla gelir eşitsizliğinin en düşük olduğu bölge Doğu Marmara ve Orta Anadolu olurken en yüksek gelir “İstanbul” bölgesinde tespit edildi. Göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölge ise “Akdeniz” olarak belirlendi.

İSTANBUL GELİR EŞİTSİZLİĞİNDE İLK SIRADA

Türkiye'de en yüksek gelire sahip şehir olan İstanbul gelir eşitsizliğinde de ilk sırada yer aldı.