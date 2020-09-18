Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Pandemi ile mücadele kapsamında Hayat Eve Sığar uygulamasıyla Sağlık Bakanlığının en büyük destekçilerinden biri olan Boni Global, bu defa giyilebilir cihazı Safe Steps ile fabrikalarda korona denetimi yapacak. Görüntü işleme teknolojiyle sosyal mesafe ve maske denetimi yapan cihazın testleri ise başarıyla gerçekleşti. İlk etapta 50 fabrika ve 100 bin işçiye ulaşmayı hedefleyen firma uçak içerisinde salgın takibi için de Airbus ile görüşmelerini sürdürüyor.

2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ARI Teknokent’te Boni adıyla startup olarak kurulan Boni Global havalimanı, metro, AVM, otel ve mağazalarda iç mekân haritalandırma, navigasyon, erişilebilirlik ve sanal sınırlar alanlarında teknolojik çözümler üretiyor. Şirketin geliştirdiği Alışveriş Sadakat Uygulaması 2012 yılında; AVM navigasyon uygulaması 2013 yılında hayata geçti. Türk Telekom için 2014 yılında geliştirilen ve yine görme engelliler için hazırlanan ‘Sesli Adımlar’ uygulaması ses getiren ve çeşitli ödüller alan bir proje oldu. 2015 yılında ABD’de açılan şubesi ile global bir oyuncu olma yolunda önemli bir adım atan firma 2016 yılında ABD Federal Kamu Fonuna hak kazandı. Firma 2017 yılında ise New York City’de güvenli yaya çözümü teknolojisi ile bu ülkedeki ilk projesine imza attı. Toplam altı patenti bulunan firma, bu defa Safe Steps adını verdiği giyilebilir cihazı ile fabrikalarda pandemi ile mücadele edecek.

Boni Global CEO’su Sarper Sılaoğlu, salgın döneminde fabrikadaki çalışanların işe gitmek zorunda olduğunu, bunun da bir takın riskleri beraberinde getirdiğini belirterek "MESS iş birliği ile Safe Steps cihazını geliştirdik. Sertifikasyon sürecini tamamladık. 24 gram ağırlığında giyilebilir bir cihaz. Aynı zamanda bir uygulamaya sahip. İşçiler bu cihazı boynuna asabiliyor, yaka kartı gibi kullanabiliyor. Ya da bir klips ile baret ve kemere takılabiliyor. Fabrikanın içerisine girdiğinizde cihaz aktive oluyor. İşçilerin temas kayıtları kaydediliyor ve saklanıyor. Sosyal mesafe ihlalinde uyarı veriyor. Bu cihaz sayesinde fabrikaya giren ziyaretçilerin temasları da kaydediliyor. Çözümün yapay zekâ özelliği ile virüsün yayılma ihtimalini tahmin etmek kolaylaşıyor. Bütün bunlar raporlanıyor. Böylece üretim durdurulmadan salgının kontrol altına alınması sağlanmış oluyor" dedi.

20 fabrikada testlerin başarıyla yapıldığını anlatan Sılaoğlu, 50 fabrika ile 100 bin çalışana ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi. Havacılık devlerinin de büyük ilgi gösterdiğini dile getiren Sılaoğlu, "2018 yılında Airbus ile birlikte havalimanı yolcu deneyimini arttırma çözümü geliştirmiştik. Benzer bir çalışmayı pandemi için de istediler. Koronavirüsün uçak içerisinde tespiti ve uçak içerisinde dokunulan yerleri tanımlamak için. Görüşmelerimiz hâlâ sürüyor" diye konuştu.