Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gelinin kolu dolu gözüksün diye tercih edilen ve gerçeğinden ancak kuyumcuların ayırt ettiği taklit altın takılar vatandaşlar tarafından büyük rağbet görüyor. Bursa'da bijutericilik yapan Sarıbey Bakış, düğün yapacakların çok geldiğini belirterek "Üç tane gerçek bilezik alıp yanına da yedi tane sahte bilezik alıyorlar. Bu sahte takıları gerçeğinden ayırt etmek zor, ancak kuyumcular ayırt eder. Böyle olunca vatandaşlar tarafından talep görüyor. Fiyatları da uygun. Bilezikleri 15 ila 40 liraya satıyoruz. Kolyelerin fiyatı da 20 ila 50 lira" dedi.