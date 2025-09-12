Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir? A Milli Basketbol Takımı oyuncuları

Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir? A Milli Basketbol Takımı oyuncuları
Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir soruları gündemin merkezinde Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Tarık Biberovic, EuroBasket 2025 kadrosunda A Milli Basketbol Takımı’nda yer alamamasıyla dikkat çekti. Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen Biberovic, uluslararası arenada bu yaz Türkiye’yi temsil edemiyor.

Tarık Biberovic neden milli takımda yok, devşirme statüsü nedir merak edilen sorular arasında yerini aldı. Türkiye-Yunanistan Milli basketbol maçı öncesi kadro sorgulanmaya başladı. Tarık Biberovic, Türkiye Basketbol Süper Ligi’nde Fenerbahçe Beko formasıyla Türk statüsünde oynamaya devam ediyor. 

TARIK BİBEROVİC NEDEN MİLLİ TAKIMDA YOK?

Fenerbahçe Beko’nun genç yıldızı Tarık Biberovic, Türk pasaportuna sahip olmasına rağmen bu yaz A Milli Basketbol Takımı kadrosunda yer alamadı.

FIBA kuralları çerçevesinde “yerli statü” geçiş sürecinin tamamlanmamış olması nedeniyle Tarık Biberovic kadroya dahil edilmedi.

Biberovic'in Bosna Hersek altyapı milli takımlarında forma giyerken uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmesi için özel izinler ve prosedürler gerekiyor. Türkiye Basketbol Federasyonu süreci hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DEVŞİRME STATÜSÜ NEDİR?

FIBA kuralları, milli takımlarda sadece bir “devşirme” oyuncuya izin veriyor. Devşirme statüsü, başka bir ülkenin altyapısında oynayıp daha sonra Türkiye gibi farklı bir ülkenin milli takımında yer almak isteyen oyuncular için uygulanıyor.

Bu yaz Türkiye A Milli Takımı kadrosunda devşirme hakkı Shane Larkin için kullanıldı. Bu nedenle hem statü onayı tamamlanmayan hem de devşirme kontenjanı dolan Biberovic, uluslararası turnuvalarda Türk oyuncu statüsünde yer alamadı.

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI EUROBASKET 2025 KADROSU

Adem Bona - Alperen Şengün - Cedi Osman - Ercan Osmani - Erkan Yılmaz - Furkan Korkmaz - Kenan Sipahi - Onuralp Bitim - Ömer Faruk Yurtseven - Sertaç Şanlı - Shane Larkin - Şehmus Hazer

A MİLLİ BASKETBOL TAKIMI OYUNCULARI

Adem Bona - 28.03.2003, Türkiye - Philadelphia 76ers / ABD - Millilik Sayısı: 67

Alperen Şengün - 25.07.2002, Türkiye - Houston Rockets - Millilik Sayısı: 84

Berk İbrahim Uğurlu - 27.04.1996, Türkiye - Beşiktaş Fıbabanka - Millilik Sayısı: 145

Cedi Osman - 08.04.1995, Türkiye - Panathinaikos / Yunanistan - Millilik Sayısı: 181

Deshane Davis Larkin - 02.10.1992, Türkiye - Anadolu Efes - Millilik Sayısı: 19

Ercan Osmani - 04.08.1998, Türkiye - Anadolu Efes - Millilik Sayısı: 32

Erkan Yılmaz - 03.12.1997, Türkiye - Anadolu Efes - Millilik Sayısı: 45

Furkan Korkmaz - 24.07.1997, Türkiye - Bahçeşehir Koleji - Millilik Sayısı: 171

Kenan Sipahi - 26.05.1995, Türkiye - Bahçeşehir Koleji - Millilik Sayısı: 185

Onuralp Bitim - 31.03.1999, Türkiye - FC Bayern München / Almanya - Millilik Sayısı: 139

Ömer Faruk Yurtseven - 19.06.1998, Türkiye - Panathinaikos / Yunanistan - Millilik Sayısı: 133

Sarper David Mutaf - 14.06.2002, Türkiye - Bursaspor Yörsan - Millilik Sayısı: 70

Sertaç Şanlı - 05.08.1991, Türkiye - Fenerbahçe Beko - Millilik Sayısı: 160

Şehmus Hazer - 15.02.1999, Türkiye - Bahçeşehir Koleji - Millilik Sayısı: 88

Yiğit Arslan - 12.05.1996, Türkiye - Beşiktaş Fıbabanka - Millilik Sayısı: 79

Yiğitcan Saybir - 27.02.1999, Türkiye - Tofaş - Millilik Sayısı: 78

Kaynak: Türkiye Gazetesi

