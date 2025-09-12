Almanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak...

EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye - Yunanistan ile maç yapacak. Yarı finalde karşılaşacak diğer takımlar ise Almanya ve Finlandiya olacak. Dev mücadele Arena Riga'da olacak. Almanya - Finlandiya yarı final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, merak ediliyor. Peki, Almanya - Finlandiya basket maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?

Son şampiyon Almanya, son 16 turunda Sırbistan’ı, çeyrek finalde de Gürcistan’ı eleyerek büyük sürpriz yapan Finlandiya karşı karşıya gelecek. Almanya ile Finlandiya arasındaki maç bugün oynanacak.

ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Almanya - Finlandiya yarı final basketbol maçı saat 17:00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.