Almanya - Finlandiya basket maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Finale çıkan takım belli olacak...
Güncelleme:
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda bu akşam yarı final heyecanı yaşanacak. Türkiye - Yunanistan ile Almayan - Finlandiya ile karşılaşacak. Galip gelenler final oynayacak. Sporseverlerin yakından takip ettiği turnuvada heyecan dorukta. Eğer millilerimiz Yunanistan'ı yenerse Almanya - Finlandiya maçının kazananı ile final oynayacak. Peki Almanya - Finlandiya maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
EuroBasket 2025 yarı finalinde Türkiye - Yunanistan ile maç yapacak. Yarı finalde karşılaşacak diğer takımlar ise Almanya ve Finlandiya olacak. Dev mücadele Arena Riga'da olacak. Almanya - Finlandiya yarı final basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, merak ediliyor. Peki, Almanya - Finlandiya basket maçı hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN?
Son şampiyon Almanya, son 16 turunda Sırbistan’ı, çeyrek finalde de Gürcistan’ı eleyerek büyük sürpriz yapan Finlandiya karşı karşıya gelecek. Almanya ile Finlandiya arasındaki maç bugün oynanacak.
ALMANYA - FİNLANDİYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Almanya - Finlandiya yarı final basketbol maçı saat 17:00'de TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevda Altunbaş