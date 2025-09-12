Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda heyecan dorukta... A Millî Basketbol Takımımız bu akşam yarı final maçı için Yunanistan ile potaya çıkıyor. Türkiye - Yunanistan yarı final basket maçı şu sıralar en çok aranan konulardan biri. 12 Dev Adam'ın maçı ne zaman, Türkiye basketbol yarı final maçı saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların cevapları merak ediliyor. İşte Türkiye - Yunanistan basket maçına dair son dakika gelişmeleri ve tüm ayrıntılar...

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda önüne gelen deviren 12 Dev Adam yarı final maçı için bu akşam sahaya çıkıyor, rakip Yunanistan üstelik oyuncuların çoğu Engin Ataman'ın talebesi. Dev mücadele öncesi herkes aynı soruları merak ediyor. Şansımız yüksek, bu gece bir kez daha tarih yazılsın, Türkiye tek yürek bu maça kilitlendi. Peki Türkiye basketbol yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Türkiye - Yunanistan basket maçı ile ilgili tüm detaylar... 

12 DEV ADAM'DAN 24 YIL SONRA BİR İLK!

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı deviren 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç’e, çeyrek finalde ise Polonya’ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

TÜRKİYE BASKETBOL YARI FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye basketbol yarı final maçı bu akşam oynanacak. Geri sayım başladı, rakip Yunanistan.

TÜRKİYE - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - yunanistan basket maçı bu akşam saat 21:00'de başlayacak. Dev maç TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. 

TÜRKİYE - YUNANİSTAN BASKET MAÇI NEREDE OYNANACAK?

A Millî Basketbol Takımımız, bu akşam final için sahaya çıkacağı maçı ev sahibi ülkelerden Letonya’nın başkenti Riga’da yapacak. 

