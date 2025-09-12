Bir millet final bekliyor! '12 Dev Adam'ın rakibi Yunanistan

Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda önüne gelen deviren A Millî Basketbol Takımımız, bu akşam final için sahaya çıkıyor. Maçlarını ev sahibi ülkelerden Letonya’nın başkenti Riga’da oynayan ay yıldızlılar yarı finalde Yunanistan ile karşı karşıya gelecek. 21.00’de başlayacak mücadele TRT 1’den canlı yayımlanacak.

Lider tamamladığı grup aşamasında Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya’yı mağlup eden 12 Dev Adam, son 16 turunda İsveç’e, çeyrek finalde ise Polonya’ya üstünlük kurarak Avrupa Şampiyonası’nda 24 yıl sonra adını yarı finale yazdırdı.

YEDİDE YEDİ YAPTIK

Önüne geleni deviren A Millî Takım, turnuvada son şampiyon Almanya ile birlikte yedide yedi yapmayı başardı. Millîler, adını finale yazdırması hâlinde Avrupa Şampiyonası’nda ilk defa üst üste sekiz galibiyet elde edecek. Ay yıldızlı takım, son olarak ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001’de finale yükselmişti. Şampiyonluk maçında Yugoslavya ile karşılaşan 12 Dev Adam, sahadan 78-69 mağlup ayrılarak ikincilikte kalmıştı. NBA’deki yıldızımız Alperen Şengün’ün önderliğinde coşan ay yıldızlı takımın hedefi Avrupa Şampiyonası’nda altın madalyaya uzanmak.

YUNAN'IN YARISI ATAMAN'IN TALEBESİ

Ergin Ataman, bu akşam beş oyuncusuna karşı final mücadelesi verecek. Yunanistan’ın kadrosunda Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos’tan Kostas Sloukas, Panagiotis Kalaitzakis, Vassilis Toliopoulos, Alexandros Samodurov ve Konstantinos Mitoglou yer alıyor.

ALMANYA MI FİNLANDİYA MI?

Şampiyonada yarı finalin diğer maçında saat 17.00’de son şampiyon Almanya ile son 16 turunda Sırbistan’ı, çeyrek finalde de Gürcistan’ı eleyerek büyük sürpriz yapan Finlandiya karşı karşıya gelecek. Almanya ile Finlandiya arasındaki maç TRT Spor’dan yayınlanacak.

YUNANİSTAN ZORLU RAKİP

A Millî Takım, Yunanistan ile resmî maçlarda 15. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 14 müsabakanın üçünü Türkiye, 11’ini Yunanistan kazandı. Millîler, EuroBasket’te ise Yunanistan ile sekiz maç oynadı. Ay yıldızlı ekip, bu karşılaşmalarda iki galibiyet ve altı yenilgi yaşadı.

CEDİ OSMAN BELİRSİZ

A Millî Takım’ın kaptanı Cedi Osman’ın Yunanistan karşısında forma giyip giyemeyeceği henüz belli değil. Çeyrek finaldeki Polonya maçında sakatlanan ve bacağında kemik ödemi tespit edilen Cedi’nin maça yetiştirilmesi için sağlık ekibi yoğun bir tedavi programı uyguluyor.